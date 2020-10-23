Указ губернатора Смоленской области от 22 октября 2020 года № 135 "О внесении изменений в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24"

В соответствии с рекомендациями главного государственного санитарного врача по Смоленской области от 19.10.2020 № 03-11812 постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 № 24 "О введении режима повышенной готовности" (в редакции указов Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 31.03.2020 № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45, от 17.04.2020 № 46, от 17.04.2020 № 47, от 20.04.2020 № 48, от 23.04.2020 № 49, от 30.04.2020 № 53, от 07.05.2020 № 55, от 08.05.2020 № 56, от 12.05.2020 № 59, от 14.05.2020 № 60, от 27.05.2020 № 65, от 29.05.2020 № 66, от 15.06.2020 № 71, от 19.06.2020 № 73, от 23.06.2020 № 76, от 25.06.2020 № 78, от 26.06.2020 № 79, от 02.07.2020 № 80, от 06.07.2020 № 81, от 09.07.2020 № 83, от 15.07.2020 № 84, от 16.07.2020 № 86, от 20.07.2020 № 87, от 21.07.2020 № 88, от 24.07.2020 № 89, от 29.07.2020 № 92, от 31.07.2020 № 93, от 04.08.2020 № 97, от 07.08.2020 № 98, от 14.08.2020 № 104, от 21.08.2020 № 108, от 21.08.2020 № 109, от 31.08.2020 № 114, от 07.09.2020 № 115, от 15.09.2020 № 118, от 17.09.2020 № 119, от 25.09.2020 № 123, от 07.10.2020 № 127, от 14.10.2020 № 130, от 16.10.2020 № 132) следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 06.10.2020 № 07-11401" дополнить словами ", от 19.10.2020 № 03-11812";

2) пункт 3 дополнить подпунктом 3.4 следующего содержания:

"3.4. Проведение массовых мероприятий любого вида, не связанных с образовательным процессом, в классах (группах, аудиториях) образовательных организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности.";

3) подпункт 6.1 пункта 6 изложить в следующей редакции:

"6.1. Обеспечить самоизоляцию на дому (в месте временного нахождения) на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области либо до получения после возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При наличии у граждан, указанных в абзаце первом настоящего пункта, медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за три календарных дня до дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области, самоизоляция не требуется.

Требования настоящего подпункта не распространяются на работников органов власти, предприятий и учреждений, деятельность которых направлена на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка и собственности, обеспечение обороноспособности и безопасности государства, общественной безопасности, гражданскую оборону и защиту населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, обеспечение стабильного функционирования сетей связи специального назначения (в том числе обеспечение доставки отправлений особой важности, совершенно секретных, секретных и иных служебных отправлений), прикомандированных к ним лиц, а также лиц, следующих транзитом через территорию Смоленской области.";

4) подпункт 7.1 пункта 7 изложить в следующей редакции:

"7.1. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения (прибытия) граждан, указанных в пункте 6 настоящего Указа, на территорию Смоленской области либо до получения такими гражданами после возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

При наличии у граждан, указанных в пункте 6 настоящего Указа, медицинского документа, подтверждающего отрицательный результат лабораторного исследования материала на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за три календарных дня до дня возвращения (прибытия) на территорию Смоленской области, самоизоляция не требуется.";

5) дополнить пунктами 161-163 следующего содержания:

"161. Органам исполнительной власти Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций:

161.1. Ввести ограничительные мероприятия в виде приостановления допуска лиц, не являющихся сотрудниками и обучающимися, в соответствующие общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования, образовательные организации, реализующие дополнительные образовательные программы.

161.2. Запретить сторонним организациям реализацию дополнительных образовательных программ, организуемую на базе образовательных организаций.

162. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Смоленской области, осуществляющим функции и полномочия учредителей образовательных организаций, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 161 настоящего Указа.

163. Рекомендовать руководителям организаций иных форм собственности, осуществляющих образовательную деятельность, ввести меры, аналогичные мерам, предусмотренным пунктом 161 настоящего Указа.";

6) дополнить пунктом 201 следующего содержания:

"201. Организациям независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, осуществляющим образовательную деятельность, обеспечивать:

- организацию "входного фильтра" с проведением бесконтактного контроля температуры тела сотрудников и обучающихся при входе в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. При выявлении лиц с повышенной температурой тела и (или) с признаками респираторного заболевания таким лицам должно быть отказано в доступе в организацию, осуществляющую образовательную деятельность;

ежедневную влажную уборку помещений с использованием

дезинфицирующих средств после окончания учебных занятий.".

2. Департаменту Смоленской области по внутренней политике (И.В. Борисенко) обеспечить опубликование настоящего Указа в средствах массовой информации.

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

И.о. Губернатора Смоленской области К.В.Никонов







