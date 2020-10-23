У переболевших COVID-19 выявили снижение умственных способностей

Нейрофизиологи из Имперского колледжа Лондона установили, что одним из долгосрочных последствий COVID-19 может являться ухудшение интеллектуальных способностей. К такому выводу они пришли по итогам масштабного тестирования более 84 тысяч переболевших в Великобритании, результаты исследования опубликованы на портале medRxiv.

Чтобы выявить возможные нарушения, добровольцам было предложено пройти онлайн-тест на остроту памяти и когнитивных способностей. Полученные результаты затем сравнили с данными проекта Great British Intelligence Test (GBIT), в ходе которого проверить свой интеллект могут все британцы.

Ученые отметили, что в исследовании участвовали и те, кто переболел коронавирусом в тяжелой форме, и те, кто проходил лечение вне стационара. Кроме того, учитывался возраст, пол, уровень образования, сфера деятельности и наличие хронических заболеваний.

Результаты тестирования показали, что пациенты с тяжелой формой COVID-19 уступали по умственным способностям 65 процентам здоровых жителей Великобритании. Когнитивные функции у переболевших в средней и легкой формах снизились в меньшей степени.

Наибольшее влияние инфекции было зафиксировано в заданиях на понимание текста и смысла слов. При этом участники успешно справились с тестами на запоминание чисел, пространственную память и восприятие эмоций.

- Итоги теста демонстрируют когнитивный дефицит, сопоставимый с эффектом, как будто перенесшие коронавирус постарели примерно на 10 лет. Проведенный анализ предоставил доказательства в поддержку гипотезы о том, что у людей, вылечившихся от COVID-19, наблюдаются выраженные проблемы во многих аспектах когнитивных и исполнительных функций, - заявил руководитель исследования Адам Хэмпшир.

Авторы работы продолжат исследования, чтобы выявить точную причину возникающих нарушений. По их словам, это поможет улучшить реабилитацию переболевших коронавирусом.