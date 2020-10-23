Найдено сооружение майя для переговоров со сверхъестественной силой

Ученые из Смитсоновского института тропических исследований (STRI), работавшие в Гватемале, обнаружили доказательства ритуального значения классических "парных" майя. Они нашли сооружение, подобных которому никогда ранее в Мезоамерике не находили.

Как сообщает EurekAlert, археологи посетили город Ксултун, где ранее была найдена древняя баня. Она получила название Лос-Сапос. Ученым давно известно, что майя сооружали своего рода парные - их бани по своему принципу действия были предназначены для обильного потоотделения.

Считалось, что эти бани имели религиозное значение. Сюда отправляли и на лечение, приводили рожениц. Однако новое исследование показало, что значение таких сооружений было еще более важным. Дело в том, что баня Лос-Сапос, датируемая ранним классическим периодом (250-550 гг. н.э.) оказалась не похожа ни на одну другую древнюю баню Мезоамерики.

Исследователи пришли к выводу, что это было не просто место для прямого диалога с богами. Майя считали саму эту баню богиней-амфибией. Снаружи возле входа в нее ученые обнаружили изображение этого малоизвестного божества. Богиня изображена сидящей на корточках с ногами, на которых сидят игуаны и тростниковые жабы.

"Никакая другая структура в Мезоамерике - баня или что-то еще - не похожа на это здание, - говорит археолог STRI Эшли Шарп. - Кажется, что когда кто-то входил в переднюю часть этого строения, он считал, что входит в богиню-амфибию, олицетворявшую эту баню".

По словам ведущего автора исследования Мэри Кларк, имя этой богини остается нерасшифрованным, хотя оно написано рядом с изображением. Предварительный анализ надписи позволил ученым предположить, что эта богиня была ответственна за циклы беременности. Связь представлений о рождении детей с фигурами рептилий часто прослеживается у майя классического периода.

Она также отметила, что баня Лос-Сапос активно использовалась сообществом Султун на протяжении примерно 300 лет. Но затем произошло нечто важное и пугающее. Дело в том, что в "дверном проеме" археологи раскопали останки взрослого мужчины, который был похоронен там около 600 года нашей эры.

Анализ показал, что после этого баней никто не пользовался на протяжении еще 300 лет. Лишь через три века после похорон кто-то повторно проник в это сооружение. Интересно, что у этого человека или нескольких людей цель была строго определенная - они раскопали захоронение и унесли с собой часть останков.

Оставшуюся часть они уложили в другое место, а в освободившейся могиле разожгли костер. Впоследствии они неоднократно клали в эту могилу различные подношения богам. В жертву приносились собаки, птицы, тростниковые жабы и игуаны. Нашли в этой яме археологи и останки ребенка, а также многочисленные каменные орудия и керамические черепки.

"Археологи часто находят такие скопления артефактов, которые, вероятно, были посвящены культовым сооружениям, но редко наблюдается столь очевидная связь между артефактами и объектами, - говорит Шарп. - По изображению на внешней стене Лос-Сапоса мы знаем, что это была "парная". Нам выпал редкий случай связать подношения с той ролью, которую данная структура играла в жизни сообщества".

По мнению авторов работы, подношения, вероятно, были попыткой обратиться за помощью к богине, олицетворяющей Лос-Сапос. Более того, это вообще могла быть последняя попытка угодить сверхъестественному существу и предотвратить потерю своих земель, которые были заброшены вскоре после краха майя в 900 году нашей эры.

"Эта сверхъестественная фигура - свирепое воплощение Земли, - заключает Кларк. - Когда она недовольна, то может отомстить или отказать людям в вещах, необходимых для выживания. Подношение в Лос-Сапосе было одновременно попыткой умилостивить эту богиню и актом сопротивления. Мы видим, как они вели переговоры с этой богиней ради своего выживания".