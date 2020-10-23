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Специалист рассказал, что лучше всего сделать со старым смартфоном

Текст:   Антон Благовещенский
23.10.2020,  
17:56
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Выбрасывать смартфон означает наносить вред экологии. Это касается как электронных узлов, которые могут содержать токсичные металлы, так и аккумулятора, где используется кислота.

Поэтому старый смартфон лучше использовать как резервный или же найти ему иное применение, рассказал агентству "Прайм" Павел Мясоедов, глава компании "Интеллектуальный резерв".

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Для того чтобы сделать из ненужного аппарата резервный, его нужно зарядить примерно наполовину и затем выключить. Если в доме отключится электричество, а основной аппарат окажется разряжен - старый смартфон может выручить, говорит Мясоедов.

Другой вариант - отдать смартфон ребенку, потому что устаревшее устройство не так жалко будет увидеть испорченным. Также смартфон можно продать или отдать на благотворительность, поскольку людям часто требуется подержанная техника. Наконец, с его помощью можно получить скидку, сдав устройство в trade-in и получив с доплатой новую модель.

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