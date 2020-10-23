Специалист рассказал, что лучше всего сделать со старым смартфоном

Выбрасывать смартфон означает наносить вред экологии. Это касается как электронных узлов, которые могут содержать токсичные металлы, так и аккумулятора, где используется кислота.

Поэтому старый смартфон лучше использовать как резервный или же найти ему иное применение, рассказал агентству "Прайм" Павел Мясоедов, глава компании "Интеллектуальный резерв".

Для того чтобы сделать из ненужного аппарата резервный, его нужно зарядить примерно наполовину и затем выключить. Если в доме отключится электричество, а основной аппарат окажется разряжен - старый смартфон может выручить, говорит Мясоедов.

Другой вариант - отдать смартфон ребенку, потому что устаревшее устройство не так жалко будет увидеть испорченным. Также смартфон можно продать или отдать на благотворительность, поскольку людям часто требуется подержанная техника. Наконец, с его помощью можно получить скидку, сдав устройство в trade-in и получив с доплатой новую модель.