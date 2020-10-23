Специалисты объясняют временные сбои в МЭШ финальной стадией тестирования "боем"

Эксперты Московской электронной школы продолжают круглые сутки совершенствовать систему. Об этом сообщил заместитель главы департамента информационных технологий Владимир Макаров.

По его словам, сервисами МЭШ сейчас пользуются более 600 тысяч человек, а за день проходит почти четыре миллиона сессий онлайн-уроков. Такой стресс-тест, подчеркнул Макаров, помогает улучшать систему, находить и устранять ошибки. При этом возможны сбои. "Мы просим родителей, учеников, учителей с пониманием к этому отнестись. Загрузив систему по максимуму, все вместе мы совершенствуем цифровой продукт и готовим его к бесперебойной работе даже в условиях повышенного спроса на сервисы МЭШ, - объяснил он. - Каждый сбой, нештатная работа каждого элемента оперативно анализируется и исправляется".

Московскую электронную школу Макаров назвал объемной системой, над улучшением которой трудятся круглосуточно. "Любой цифровой продукт до выхода в релиз проходит через скрупулезный аудит. Но каким бы долгим не был этап разработки, от сбоев не застрахован никто, - говорит он. - Патчи первого дня - это уже рутина цифрового мира. У любой такой крупной сложной платформы есть несколько этапов тестирований. И последний - боем. Он всегда неизбежен".