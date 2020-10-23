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23.10.2020 11:44
Рубрика: Общество

Специалисты объясняют временные сбои в МЭШ финальной стадией тестирования "боем"

Текст: Александр Гвардис

Эксперты Московской электронной школы продолжают круглые сутки совершенствовать систему. Об этом сообщил заместитель главы департамента информационных технологий Владимир Макаров.

Эксперт РАН: Наличие МЭШ облегчило переход школ к интернет-обучению

По его словам, сервисами МЭШ сейчас пользуются более 600 тысяч человек, а за день проходит почти четыре миллиона сессий онлайн-уроков. Такой стресс-тест, подчеркнул Макаров, помогает улучшать систему, находить и устранять ошибки. При этом возможны сбои. "Мы просим родителей, учеников, учителей с пониманием к этому отнестись. Загрузив систему по максимуму, все вместе мы совершенствуем цифровой продукт и готовим его к бесперебойной работе даже в условиях повышенного спроса на сервисы МЭШ, - объяснил он. - Каждый сбой, нештатная работа каждого элемента оперативно анализируется и исправляется".

Московскую электронную школу Макаров назвал объемной системой, над улучшением которой трудятся круглосуточно. "Любой цифровой продукт до выхода в релиз проходит через скрупулезный аудит. Но каким бы долгим не был этап разработки, от сбоев не застрахован никто, - говорит он. - Патчи первого дня - это уже рутина цифрового мира. У любой такой крупной сложной платформы есть несколько этапов тестирований. И последний - боем. Он всегда неизбежен".

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