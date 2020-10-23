США ввели санкции против еще одного российского НИИ

Вашингтон ввел санкции против российского ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт химии и механики" (ЦНИИХМ), передает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов США.

Сообщается, что указанные меры приняты в рамках американского закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA).

Напомним, это не первый случай, когда под американские рестрикции попадают российские исследовательские институты. В августе США включили в черный список сразу три НИИ, включая ФГУП "Государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии" (ГосНИИОХТ). В Вашингтоне тогда заподозрили ученых из РФ в разработке химоружия. Впрочем, никаких реальных доказательств этому представлено не было.