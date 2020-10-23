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23.10.2020 19:45
Рубрика: Общество

Стартовал осенний отборочный этап молодежного кубка "Управляй!"

Текст: Мария Набиркина
В пятницу, 23 октября, стартовал осенний отборочный этап всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!" - одного проектов президентской платформы "Россия - страна возможностей".
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Цель кубка "Управляй!" - выявить студентов и выпускников российских вузов и колледжей, обладающих управленческим потенциалом, помогать им в развитии и адаптации на рынке труда.

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- К осеннему отборочному этапу мы получили уже более 120 тысяч заявок. Как только будут сформированы полные списки лучших участников отборочных этапов, мы начнем проводить полуфиналы. Они запланированы в 8 федеральных округах по всей стране, а два дополнительных полуфинала - в Москве и Санкт-Петербурге, - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей", проректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

Больше всего регистраций поступило из Ростовской, Ульяновской и Саратовской областей. А по городам в лидерах Санкт-Петербург и Москва.

Лучшие участники кубка смогут пройти обучение по эксклюзивной программе развития управленческого потенциала в РАНХиГС, получить дополнительные баллы при поступлении в магистратуру академии, а может, и приглашение на стажировку или вакансию от ведущих российских компаний.

По мнению директора департамента государственной молодежной политики минобрнауки Дениса Аширова, кубок "Управляй!" актуален не только для студентов, но и для преподавателей. Ведь им сегодня также необходимо осваивать современные образовательные форматы. А кубок прекрасно адаптирован под дистанционное обучение, в нем есть и интерактивный формат с элементами "геймификации".

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Участникам проекта предстоит непростая задача: дистанционно управлять виртуальной компанией в специальном бизнес-симуляторе и "вытаскивать" ее из непростых экономических ситуаций.

Уже около 700 студентов из 9 вузов по всей стране смогли использовать участие в кубке "Управляй!" как альтернативу учебной и производственной практике, а бизнес-симулятор стал активно использоваться в образовательном процессе.

- Многие исследования говорят о том, что в профессиональном успехе человека большую роль играет развитие бизнес-компетенций и предпринимательского мышления, - говорит ректор "Университета Национальной технологической инициативы 2035" Нина Яныкина. - Именно поэтому мы с коллегами работаем над адаптацией образовательных программ для действующих руководителей под студенческий формат.

В кубке "Управляй!" могут принять участие студенты и недавние выпускники вузов и колледжей в возрасте от 18 до 25 лет.

Общество Образование

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