Статью российских ученых отказались публиковать из-за санкций

Американский геофизический союз не принял к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН). Причина отказа - Россия находится под международными санкциями. Об этом говорится в письме ученых института в адрес президента РАН Александра Сергеева.

"Американский геофизический союз отказался принять к рассмотрению статью "Новая связь между Эль-Ниньо - Южным Колебанием и атмосферным электричеством", подготовленную к публикации в журнале Geophysical Research Letters. Свой отказ союз мотивировал невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ и министерством науки и высшего образования как части правительства РФ", - говорится в письме.

По мнению ученых, подобные действия препятствуют фундаментальным исследованиям, лишая специалистов возможности общения между собой. Кроме того, они ставят российских ученых в сложное положение, так как число публикаций в рейтинговых журналах является обязательным по условиям соглашений по большинству научных проектов, финансируемых Минобрнауки, в частности, по программе мегагрантов.

Президент академии наук Александр Сергеев сказал ТАСС , что "очень удивлен данной ситуацией и намерен детально разобраться в ней". Он намерен обратиться в Национальную академию наук США, с которой у РАН складывается хорошее взаимодействие, что получить комментарий по данной ситуации.