Постановление губернатора Ставропольского края от 23 октября 2020 года № 442 "О внесении изменений в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 11 мая 2020 года № 316 "Об определении порядка продления действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и на основании предложений руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю, Главного государственного санитарного врача по Ставропольскому краю Ермакова А.В. от 19.10.2020 № 26-00-02/05-8428-2020 постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края" (в редакции постановления Губернатора Ставропольского края от 10 июня 2020 г. № 245 с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Ставропольского края от 18 июня 2020 г. № 251, от 26 июня 2020 г. № 269, от 09 июля 2020 г. № 286, от 17 июля 2020 г. № 297, от 21 июля 2020 г. № 298, от 30 июля 2020 г. № 317, от 31 июля 2020 г. № 319, от 06 августа 2020 г. № 326, от 11 августа 2020 г. № 327, от 20 августа 2020 г. № 349, от 24 августа 2020 г. № 356, от 31 августа 2020 г. № 367, от 02 сентября 2020 г. № 374, от 16 сентября 2020 г. № 391, от 30 сентября 2020 г. № 410, от 09 октября 2020 г. № 424 и от 15 октября 2020 г. № 432).

2. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою деятельность на территории Ставропольского края, деятельность которых возобновляется в соответствии с настоящим постановлением, обеспечить:

2.1. Проведение перед открытием генеральной уборки всех помещений с применением дезинфицирующих средств, активных в отношении вирусов.

2.2. Проведение работ по очистке, дезинфекции и оценке эффективности работы вентиляционных систем перед началом работы, а также техническое обслуживание в ходе эксплуатации.

2.3. Принятие локальных актов, регламентирующих организацию работы организации, индивидуального предпринимателя, осуществляющего свою деятельность без образования юридического лица, с графиками проветривания помещений, дезинфекции поверхностей, ведения отчетных документов по выполнению противоэпидемических мероприятий (проветривание, дезинфекция, обеззараживание воздуха, термометрия), назначением ответственных за соблюдение предусмотренных противоэпидемических мероприятий.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя председателя Правительства Ставропольского края Великданя Н.Т., заместителя председателя Правительства Ставропольского края Афанасова Н.Н., заместителя председателя Правительства Ставропольского края, руководителя аппарата Правительства Ставропольского края Гладкова В.В. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края Скворцова Ю.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров





Утверждены постановлением Губернатора Ставропольского края от 23 октября 2020 г. № 442

Изменения, которые вносятся в постановление Губернатора Ставропольского края от 26 марта 2020 г. № 119 "О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края"

1. В пункте 2:

1.1. Подпункт 2.1 изложить в следующей редакции:

"2.1. Проведение на территории Ставропольского края досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурно-спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в предприятиях общественного питания (банкетов, свадеб, корпоративов и иных подобных мероприятий) (далее - развлекательные мероприятия с очным присутствием граждан), за исключением проведения:

2.1.1. Официальных физкультурных и спортивных мероприятий, проводимых без привлечения зрителей в соответствии с Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 31 июля 2020 года.

2.1.2. Мероприятий, проводимых учреждениями культуры на открытых площадках в соответствии с порядком проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции при организации работы учреждений культуры на открытых площадках Ставропольского края, утвержденным координационным советом по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ставропольского края (протокол от 31 августа 2020 г. № 40) (далее - мероприятия на открытых площадках).

2.1.3. Театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий, проводимых учреждениями культуры по согласованию с Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0202-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при осуществлении деятельности театров и концертных организаций", утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 21 июля 2020 г.".

1.2. В подпункте 2.2 слова "концертных залов, кинотеатров (кинозалов)," исключить.

1.3. В подпункте 2.3:

1.3.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:

"2.3. Оказание услуг по проведению на территории Ставропольского края развлекательных мероприятий с очным присутствием граждан, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах массового посещения граждан, за исключением оказания услуг с соблюдением требований, предусмотренных подпунктами 6.1 и 6.2 настоящего постановления, и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по осуществлению соответствующих видов деятельности:".

1.3.2. Подпункт 2.3.3 дополнить словами ", а также театральных, концертных и культурно-досуговых мероприятий".

1.3.3. Дополнить подпунктом 2.3.4 следующего содержания:

"2.3.4. Зоопарками.".

1.3.4. Дополнить подпунктом 2.3.5 следующего содержания:

"2.3.5. Кинотеатрами (кинозалами) в соответствии с методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0189-20 "Рекомендации по проведению профилактических мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в кинотеатрах", утвержденными Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой 27 мая 2020 г.".

1.4. Подпункт 2.4 изложить в следующей редакции:

"2.4. Работу предприятий общественного питания по системе самообслуживания ("шведский стол"), а также реализацию продукции кинобаров (за исключением реализации продукции бесконтактными способами, в том числе с использованием автоматов по продаже товаров (вендинговых машин).".

2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:

"21. Установить, что в отношении посетителей предприятий общественного питания в период действия режима повышенной готовности осуществляется обязательная бесконтактная термометрия при входе и посетители с повышенной температурой тела (37°С и выше) в предприятие общественного питания не допускаются.".

3. Дополнить пунктом 42 следующего содержания:

"42. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Ставропольского края деятельность предприятий общественного питания, в период действия режима повышенной готовности обеспечить проведение обязательной бесконтактной термометрии посетителей при входе и недопущение оказания услуг посетителям с повышенной температурой тела (37°С и выше).".

4. Дополнить пунктом 43 следующего содержания:

"43. Рекомендовать руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Ставропольского края деятельность предприятий общественного питания, в период действия режима повышенной готовности при обслуживании посетителей:

43.1. Отказаться от использования тканевых полотенец, салфеток, скатертей в пользу одноразовых расходных материалов и скатертей, выполненных из материалов, позволяющих проведение дезинфекционной обработки.

43.2. Использовать информационные табло или одноразовые бумажные меню (в целях исключения использования меню, поверхность которого невозможно подвергнуть дезинфекционной обработке).

43.3. Обеспечить проведение обработки дезинфицирующими средствами поверхности многоразовых меню после каждого посетителя.".

5. Дополнить пунктом 44 следующего содержания:

"44. Руководителям организаций всех форм собственности, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Ставропольского края деятельность в области демонстрации кинофильмов, в период действия режима повышенной готовности:

44.1. Обеспечить использование в кинозалах и помещениях с нахождением посетителей оборудования по обеззараживанию воздуха.

44.2. Организовать централизованный сбор использованных посетителями одноразовых средств индивидуальной защиты органов дыхания.".

6. Абзац первый подпункта 6.3 дополнить словами ", с 30 октября по 12 ноября 2020 года включительно".







