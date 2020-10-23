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23.10.2020 11:55

Страна помнит своих героев

В Пекине 23 октября прошло юбилейное торжество, посвященное 70-летию отправки отрядов китайских народных добровольцев (КНД) для участия в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу (1950-1953 гг.). На мероприятии с программной речью выступил генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР и председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное".
Си Цзиньпин присутствовал на собрании, посвященном 70-летию отправки отрядов КНД для участия в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Си Цзиньпин присутствовал на собрании, посвященном 70-летию отправки отрядов КНД для участия в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Си Цзиньпин присутствовал на собрании, посвященном 70-летию отправки отрядов КНД для участия в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Лидер Китая отдал дань высочайшего уважения революционерам старого поколения, отметив, что страна всегда помнит тех, кто погиб в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу: "В течение 70 лет мы никогда не забываем о тех, кто погиб в войне. Более 197 тысяч китайцев погибли ради Родины и народа, а также сохранения мира во всем мире. Подвиги героев будут увековечены в памяти, их слава будет запечатлена в летописях".

Си Цзиньпин отметил, что великая победа в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу - это декларация китайского народа, стоящего на востоке мира после образования Нового Китая, а также важная веха в стремлении к великому возрождению китайской нации. Си Цзиньпин указал, что в этой войне китайские народные добровольцы проявили самоотверженный дух патриотизма, революционного героизма, революционного оптимизма, революционной лояльности ради Родины и национального достоинства, а также дух интернационализма ради борьбы за дело мира и справедливости. Все это слилось в одно - это великий несгибаемый дух сопротивления агрессии, который необходимо прославить и передать из поколения в поколение.

Си Цзиньпин отметил, что на протяжении нескольких десятилетий после победы в войне социализм с китайской спецификой вступил в новую эпоху развития. Для китайского народа наступил стремительный подъем в социально-экономическом развитии. Как говорят, дорога впереди не всегда будет гладкой. Китай должен помнить тяжелые годы и нелегкую победу, непрерывно продвигая великое дело социализма с китайской спецификой в новую эпоху. Во время этого процесса следует поддержать руководство Коммунистической партии Китая, придерживаясь принципа развития, ориентированного на интересы народа, продолжать продвижение социально-экономического развития, ускорение модернизации национальной обороны и вооруженных сил в целях содействия формированию сообщества единой судьбы человечества.

Си Цзиньпин отметил, что народы разных стран должны объединить усилия, чтобы реагировать на трудности и вызовы, стоящие перед миром. Только мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество служат единственным верным выбором глобального развития. По его словам, в современном мире любые односторонние действия, протекционизм, разные способы давления на другое государство, любые попытки поставить себя превыше всех и попытки стремиться к гегемонии и политическому буллингу, абсолютно неприменимы и будут обречены на провал.

"Китай всегда проводит оборонительную национальную политику, и китайские вооруженные силы по-прежнему остаются крепкой опорой защиты глобального мира. Китай никогда не будет стремиться ни к гегемонии, ни к экспансии. Китай решительно выступает против политики силы. Мы не допустим, чтобы отдельные личности нанесли ущерб национальному суверенитету, безопасности страны и ее интересам ее развития, не позволим какой бы то ни было внешней силе вторгнуться и расколоть священную территорию государства. В случае возникновения такой серьезной ситуации китайский народ непременно даст решительный отпор", - подчеркнул Си Цзиньпин.

70 лет назад в первые годы после образования КНР, в момент начала Войны за сопротивление американской агрессии, Китай находился в стадии начального развития. После того, как в июне 1950 года вспыхнула гражданская война на корейском полуострове, Соединенные Штаты направили войска для поддержки южнокорейской стороны и Седьмой флот для вторжения в Тайваньский пролив. По просьбе северокорейской стороны Китай сформировал отряд Народных добровольцев, который в октябре 1950 г. отправился на фронт. 27 июля 1953 года в деревеньке Пханмунджом на границе Северной и Южной Кореи было подписано соглашение о прекращении боевых действий, что положило конец Корейской войне.

Россия - Китай: события и комментарии Компании СМИ Медиакорпорация Китая

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