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23.10.2020 13:23
Рубрика: Культура

Театр на Таганке предложил зрителям билеты "без масок" за 500 тысяч рублей

Текст: Наталья Лебедева
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Московский театр на Таганке предложил своим зрителям новую услугу - билет, позволяющий смотреть спектакль без маски. Эта возможность ковид-диссидентам и тем, кто не желает соблюдать правила и надевать маски в общественных местах, обойдется всего лишь в полмиллиона рублей. Что еще посетитель получит за эти деньги, театр рассказал в своем Instagram.

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС
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"По многочисленным просьбам отдельных посетителей, не пожелавших остаться анонимными, мы решили предложить новую услугу - возможность приобретения билета, в стоимость которого включена сумма потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима в размере 500 001 рубль", - сообщает театр.

Что же входит в пакет? Во-первых, оплата потенциального штрафа театру за несоблюдение масочного режима. Во-вторых, посетитель сможет находиться на спектакле без маски и получить отдельное место в партере на большой дистанции от остальных зрителей. Также ему будет организован отдельный̆ вход. Правда, чтобы войти в театр, обладателю "безмасочного" билета придется предъявить справку об отсутствии COVID-19 сроком не более суток.

Сам же спектакль для такого зрителя будет показан за символическую сумму в один рубль. "В конце концов, искусство должно быть доступным", - подчеркнули в театре.

Мнения комментаторов разделились. Одни так и не поняли иронии и принялись упрекать театр в желании заработать на здоровье людей. Но были и те, кто справедливо рассудил, что театр и добропорядочные зрители, уважающие себя и окружающих, не должны страдать из-за некоторых несогласных. Если кому-то так трудно надеть маску - пусть сам за это и платит.

Напомним, что на днях театр на Таганке был вынужден на час задержать начало спектакля из-за одной зрительницы, наотрез отказавшейся надевать маску. Но по технике безопасности, театр не имеет права начинать спектакль, пока все зрители не будут в средствах индивидуальной защиты. Директор театра и режиссер спектакля попытались уговорить женщину надеть маску или покинуть зал, а когда ничего не вышло, вызвали полицию.

Культура Театр Пандемия коронавируса COVID-19

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