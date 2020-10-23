Трамп досрочно проголосует 24 октября во Флориде

Президент США Дональд Трамп планирует досрочно проголосовать на всеобщих выборах 24 октября в Палм-Бич (штат Флорида), где расположено его поместье.

Такую информацию в четверг распространил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир, пишет ТАСС. Ранее американский лидер поменял свое постоянное место жительства с Нью-Йорка на Палм-Бич.

Отметим, что в 2016 году республиканец голосовал вместе со своей супругой Меланьей в Нью-Йорке непосредственно в день выборов.

Всеобщие выборы состоятся в США третьего ноября. Кроме президента и вице-президента на них также будут избраны новые члены Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторы ряда штатов и территорий.