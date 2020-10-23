Так, к примеру, "в части знания основ законодательства Российской Федерации предусмотрена необходимость для иностранного гражданина владеть знаниями оснований, видов и форм юридической ответственности иностранных граждан в России, в том числе административного выдворения и депортации", сказано в пояснительной записке к проекту приказа.
Кроме того, предполагается дифференцировать требования к уровню знаний в зависимости от миграционного статуса, на получение которого претендует иностранный гражданин. Это может быть разрешение на работу (патент), разрешение на временное проживание или вид на жительство в нашей стране.
Авторами законопроекта отмечается, что его принятие не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета.