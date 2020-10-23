В Министерстве просвещения России проходит последнюю правку приказ об утверждении требований к минимальному уровню знаний, необходимых для сдачи экзамена по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации. Новая редакция расширяет и дополняет список требований, предъявляемых к коммуникативным и предметным компетенциям иностранных граждан, которые планируют переехать ‎в Россию на постоянное место жительства.

Так, к примеру, "в части знания основ законодательства Российской Федерации предусмотрена необходимость для иностранного гражданина владеть знаниями оснований, видов и форм юридической ответственности иностранных граждан ‎в России, в том числе административного выдворения и депортации", сказано в пояснительной записке к проекту приказа.

Кроме того, предполагается дифференцировать требования к уровню знаний в зависимости от миграционного статуса, на получение которого претендует иностранный гражданин. Это может быть разрешение на работу (патент), разрешение на временное проживание или вид на жительство в нашей стране.

Авторами законопроекта отмечается, что его принятие не потребует выделения дополнительных бюджетных ассигнований из средств федерального бюджета.