У сирийского Т-62М "обрубили" ствол 115-мм пушки

Средние танки Т-62М продолжают нести боевую службу в составе сирийских правительственных войск. Эти бронемашины, модернизированные на основе богатого опыту находившейся в Афганистане советской 40-й армии, демонстрируют в данной горячей точке высокую огневую мощь, надежность и достаточную защищенность.

#SAA T-62 Lost its barrel after firing during clashes in the area of Athria. pic.twitter.com/LnSIT113Yl — CharlesSupaBack (@_arween__) October 22, 2020

Но, как известно, нет абсолютно неуязвимой техники. Бывает, что из строя выходят даже совсем недавно разработанные образцы, имеющие более мощную совершенную многослойную броню, автоматизированные быстродействующие системы подавления взрывов и пожаров.

Порой это происходит в условиях повседневной эксплуатации, вдали от очагов военной напряженности. Можно вспомнить, к примеру, инцидент с М1А2 Abrams в Соединенных Штатах Америки.

Что же говорить непосредственно о боевой обстановке с участием образцов, разработанных несколько десятилетий назад, когда противник, имеющий в своем распоряжении различные современные противотанковые средства, в том числе управляемые, способен поражать цели на дистанции в несколько километров. Да и здесь возможны ошибки людей, эксплуатирующих технику.

Недавно в Сети появилась фотография Т-62М из Сирии: у танка почти полностью отсутствует ствол 115-мм пушки У-5ТС "Молот", потерянный в ходе одной из операций.

Как отмечают специалисты, этот танк с "обрубленной" пушкой, конечно, выглядит непрезентабельно, но его можно вернуть в строй за очень короткое время даже в полевых условиях, используя штатные ремонтные средства, которые есть у сирийцев.