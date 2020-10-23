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23.10.2020,  
15:44
Текст:  Алексей Брусилов

У сирийского Т-62М "обрубили" ствол 115-мм пушки

Средние танки Т-62М продолжают нести боевую службу в составе сирийских правительственных войск. Эти бронемашины, модернизированные на основе богатого опыту находившейся в Афганистане советской 40-й армии, демонстрируют в данной горячей точке высокую огневую мощь, надежность и достаточную защищенность.

Но, как известно, нет абсолютно неуязвимой техники. Бывает, что из строя выходят даже совсем недавно разработанные образцы, имеющие более мощную совершенную многослойную броню, автоматизированные быстродействующие системы подавления взрывов и пожаров.

Фото: ALEX REDNECK / youtube.com
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Порой это происходит в условиях повседневной эксплуатации, вдали от очагов военной напряженности. Можно вспомнить, к примеру, инцидент с М1А2 Abrams в Соединенных Штатах Америки.

Что же говорить непосредственно о боевой обстановке с участием образцов, разработанных несколько десятилетий назад, когда противник, имеющий в своем распоряжении различные современные противотанковые средства, в том числе управляемые, способен поражать цели на дистанции в несколько километров. Да и здесь возможны ошибки людей, эксплуатирующих технику.

Недавно в Сети появилась фотография Т-62М из Сирии: у танка почти полностью отсутствует ствол 115-мм пушки У-5ТС "Молот", потерянный в ходе одной из операций.

Как отмечают специалисты, этот танк с "обрубленной" пушкой, конечно, выглядит непрезентабельно, но его можно вернуть в строй за очень короткое время даже в полевых условиях, используя штатные ремонтные средства, которые есть у сирийцев.

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