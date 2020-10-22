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22.10.2020,  
13:55
Текст:  Алексей Моисеев

Опубликованы фото танка Merkava Mk IV с взорвавшимся стволом пушки

Израильские танки Merkava ("Колесница") считаются одними из самых защищенных в мире. При боевой массе, доходящей до 70 тонн, они могут уверенно противостоять различным современным средствам поражения.

Тем не менее и у них есть уязвимые места, радикально усилить защиту которых в принципе невозможно. К ним относится ствол 120-мм пушки.

В Сети появились фотографии одной из "Колесниц", у которой почти до основания "срезано" орудие.

В комментариях предполагают, что снимки сделаны в ходе боевых действий на территории Ливана в 2006 году. Тогда во время одного из ожесточенных боев с активным применением ПТУР в пушку боевой машины попала противотанковая управляемая ракета. Когда наводчик попытался произвести ответный выстрел, произошел мощный взрыв.

Как отмечается, никто из экипажа не пострадал, а танк отремонтировали и вернули в строй.

В настоящее время на Merkava устанавливаются комплексы активной защиты Trophy, которые еще больше повысили способность противостоять различным угрозам. Новые модификации уже прошли успешную проверку в реальных боях.

Фото: Defence Squad / youtube.com
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Необходимо отметить, что израильские конструкторы традиционно большое внимание уделяют безопасности своих военнослужащих. Поэтому хорошим бронированием оснащены и образцы техники, которые задействуются в транспортировке пехоты. Это, например, тяжелые гусеничные бронетранспортеры Achzarit и Namer.

В настоящее время испытывается новейший колесный БТР тяжелого класса Eitan.

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