Опубликованы фото танка Merkava Mk IV с взорвавшимся стволом пушки

When you had a bad day.#Israel #IDF #Merkava pic.twitter.com/t6otLCDNcH— The Dead District (@TheDeadDistrict) October 20, 2020
Тем не менее и у них есть уязвимые места, радикально усилить защиту которых в принципе невозможно. К ним относится ствол 120-мм пушки.
В Сети появились фотографии одной из "Колесниц", у которой почти до основания "срезано" орудие.
В комментариях предполагают, что снимки сделаны в ходе боевых действий на территории Ливана в 2006 году. Тогда во время одного из ожесточенных боев с активным применением ПТУР в пушку боевой машины попала противотанковая управляемая ракета. Когда наводчик попытался произвести ответный выстрел, произошел мощный взрыв.
Как отмечается, никто из экипажа не пострадал, а танк отремонтировали и вернули в строй.
В настоящее время на Merkava устанавливаются комплексы активной защиты Trophy, которые еще больше повысили способность противостоять различным угрозам. Новые модификации уже прошли успешную проверку в реальных боях.
Необходимо отметить, что израильские конструкторы традиционно большое внимание уделяют безопасности своих военнослужащих. Поэтому хорошим бронированием оснащены и образцы техники, которые задействуются в транспортировке пехоты. Это, например, тяжелые гусеничные бронетранспортеры Achzarit и Namer.
В настоящее время испытывается новейший колесный БТР тяжелого класса Eitan.