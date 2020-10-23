У жены Макрона не нашли COVID-19

Тест на коронавирус у супруги президента Франции Брижит Макрон дал отрицательный результат, сообщили AFP в Елисейском дворце.

"Брижит Макрон сдала серологический тест (RT-PCR) 22 октября - через семь дней после ее последнего контакта с человеком, у которого впоследствии выявили COVID-19, и результат оказался отрицательным", - отметил собеседник агентства.

Напомним, первая леди республики была вынуждена отправиться на самоизоляцию в начале недели. Худшие опасения за здоровье 67-летней жены французского лидера, к счастью, не оправдались.