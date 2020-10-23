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23.10.2020 08:00
Рубрика: Общество

Усолье-Сибирское: Работы идут с опережением графика

Текст: Алексей Дуэль
Ликвидация накопленного экологического вреда в Усолье-Сибирском идет с опережением графика, сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера Виктории Абрамченко. Химические вещества из аварийных емкостей перезатарены, завершен демонтаж наземной части цеха ртутного электролиза.
Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС
Фото: Алексей Кушниренко/ТАСС

"За два с половиной месяца мы сделали больше, чем за 10 лет с момента остановки работы предприятия, - сказала Виктория Абрамченко. - Химические вещества из 16 аварийных емкостей, каждая из которых объемом до 60 кубометров, перезатарены и больше не представляют угрозу населению и окружающей среде. Еще один из самых опасных объектов на территории - цех ртутного электролиза, - уже демонтирован. Эти работы мы планировали завершить только к концу 2020 года".

Фото: РИА Новости
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Задачу разработать и реализовать план мероприятий по обезвреживанию и ликвидации всех накопленных отходов, очистке загрязненных территорий в городе Усолье Сибирском президент России поставил 30 июля 2020 года. Была образована межведомственная рабочая группа под руководством заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.

Первоочередные меры по ликвидации вреда проходят с существенным опережением графика, отметила вице-премьер.

"Работы осуществляются под строгим контролем Минобороны и МЧС с соблюдением необходимых мер безопасности и оперативным реагированием на любые нештатные ситуации, - добавила Виктория Абрамченко. - Никаких превышений опасных веществ в результате работы мы не видим. Это один из самых успешных примеров оперативной и совместной работы ведомств и ликвидатора".

Минэкономразвития России подготовило и внесло в правительство проект постановления о предоставлении до 50 млн рублей Иркутской области на поддержку юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих на территории промышленной площадки ООО "Усольехимпром" и пострадавших из-за накопленного вреда окружающей среде, сказала вице-премьер. Эти деньги пойдут на компенсации затрат предприятий, связанных с выполнением рекомендаций Роспотребнадзора по защите работников от вредного воздействия загрязняющих веществ. Кроме того, планируется отремонтировать дороги, ведущие к промышленной площадке "Усольехимпром".

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Работы по демонтажу цеха ртутного электролиза в рамках реализации первоочередных мероприятий по ликвидации накопленного экологического вреда на территории промышленной площадки города Усолье-Сибирское проведены подразделением Росатома - ФГУП "Федеральный экологический оператор". Именно его силами были приведены в безопасное состояние 16 емкостей с химическими веществами, возможная утечка которых представляла наибольшую угрозу. Сейчас опасное содержимое находится в контейнерах и стальных бочках, сертифицированных для безопасного хранения химических продуктов. Продолжаются работы на двух скважинах, которые позже будут ликвидированы. Завершены устройство траншеи для установки противофильтрационной завесы на площадке локализации подземной нефтяной линзы.

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