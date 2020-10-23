В диспансеризацию включат углубленное исследование на сахарный диабет

С 2021 года в порядок проведения профилактического медосмотра и диспансеризации будут внесены важные изменения, необходимые для ранней диагностики сахарного диабета. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на сегодняшнем заседании Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.

"Минздрав подготовил проект приказа, согласно которому на втором этапе диспансеризации будет проводиться исследование уровня гликированного гемоглобина у пациентов с подозрением на диабет", - пояснила Татьяна Голикова.

Проведение такого анализа более информативно по сравнению с рутинным тестом на наличие глюкозы в крови, поэтому исследование гликированного гемоглобина является "золотым стандартом" для точной диагностики сахарного диабета.

При этом уже сейчас в программу госгарантий оказания медицинской помощи и в бюджет ФФОМС заложены дополнительные деньги на проведение второго этапа диспансеризации, во время которого пациентов обследуют более углубленно.

Татьяна Голикова сообщила, что за последний год численность взрослых больных с диагнозом сахарный диабет в России выросла на 4,7%, а детей - на 5,3%. "Так, на начало 2020 года среди взрослых зарегистрировано 5,1 млн. заболеваний сахарного диабета, из них 93% - диабет второго типа. Под диспансерное наблюдение взято порядка 5 млн. человек или 98 % граждан, - пояснила Татьяна Голикова. - Среди детей зарегистрировано 48,8 тысячи заболевших, из них 96,5% - это диабет первого типа. Под диспансерное наблюдение взяты почти 48 тыс. детей или 98,3%".

При этом вице-премьер отметила, что рост заболеваемости связан с тем, что улучшается диагностика. "Диабет сейчас стали выявлять раньше, что автоматически привело к увеличению числа больных этим заболеванием. Также люди стали уделять больше внимания своему здоровью и сами инициируют диагностику", - пояснила Голикова.

Она также отметила, что диабет второго типа напрямую связан с нарушением обмена веществ и ожирением, то есть основными факторами развития этого заболевания остаются неправильное питание и нездоровый (малоподвижный) образ жизни.