В диспансеризацию включат углубленное исследование на сахарный диабет

"Минздрав подготовил проект приказа, согласно которому на втором этапе диспансеризации будет проводиться исследование уровня гликированного гемоглобина у пациентов с подозрением на диабет", - пояснила Татьяна Голикова.
Проведение такого анализа более информативно по сравнению с рутинным тестом на наличие глюкозы в крови, поэтому исследование гликированного гемоглобина является "золотым стандартом" для точной диагностики сахарного диабета.
При этом уже сейчас в программу госгарантий оказания медицинской помощи и в бюджет ФФОМС заложены дополнительные деньги на проведение второго этапа диспансеризации, во время которого пациентов обследуют более углубленно.
Татьяна Голикова сообщила, что за последний год численность взрослых больных с диагнозом сахарный диабет в России выросла на 4,7%, а детей - на 5,3%. "Так, на начало 2020 года среди взрослых зарегистрировано 5,1 млн. заболеваний сахарного диабета, из них 93% - диабет второго типа. Под диспансерное наблюдение взято порядка 5 млн. человек или 98 % граждан, - пояснила Татьяна Голикова. - Среди детей зарегистрировано 48,8 тысячи заболевших, из них 96,5% - это диабет первого типа. Под диспансерное наблюдение взяты почти 48 тыс. детей или 98,3%".
При этом вице-премьер отметила, что рост заболеваемости связан с тем, что улучшается диагностика. "Диабет сейчас стали выявлять раньше, что автоматически привело к увеличению числа больных этим заболеванием. Также люди стали уделять больше внимания своему здоровью и сами инициируют диагностику", - пояснила Голикова.
Она также отметила, что диабет второго типа напрямую связан с нарушением обмена веществ и ожирением, то есть основными факторами развития этого заболевания остаются неправильное питание и нездоровый (малоподвижный) образ жизни.
Голикова: Детям с диабетом станут доступны инновационные помпы
С 2021 года в Программе государственных гарантий установка инсулиновой помпы у детей с сахарным диабетом будет отнесена к высокотехнологичной медпомощи (ВМП), включенной в базовую программу ОМС, - это означает, что лечение детей щадящими методами взамен ежедневных уколов станет доступнее. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на сегодняшнем заседании Совета при правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере.
"Одновременно в программу Госгарантий впервые включено использование инновационных инсулиновых помп, которые прекращают подачу инсулина при снижении глюкозы крови, что существенно улучшит помощь детям раннего возраста при диабете", - отметила вице-премьер.
Кроме того, по словам Татьяны Голиковой, дети с диабетом смогут отдыхать в оздоровительных лагерях. Над организацией такого отдыха работает Минпросвещения. А Роспотребнадзор, в свою очередь, разработал и утвердил методические рекомендации по организации питания детей с диабетом в образовательных и оздоровительных организациях. Выполнение всех необходимых условий для отдыха таких детей требует особой подготовки не только поваров, но также вожатых, педагогов, спортивных инструкторов, работающих в детских лагерях. В нынешнем году в регионах специальную подготовку по сопровождению детей с диабетом прошли уже более 1200 работников, отметила Голикова.