В Госдуме предложили создать единую базу QR-кодов для медсправок

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил создать систему верификации медсправок с помощью QR-кодов. Идею оценил первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов, назвав риски ее реализации.

Предложения Сухарев отправил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко, сообщает RT. Он также вышел с инициативой о создании единой электронной базы медицинских справок.

Тумусов, комментируя эту тему, признал, что проблема поддельных справок есть. Он назвал предложение своего коллеги одним из вариантов ее решения. Однако парламентарий назвал и риски - реализация инициативы может способствовать утечке персональных данных.

- Я не уверен в полной безопасности и эффективности предлагаемого метода, - резюмировал Тумусов.