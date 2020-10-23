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23.10.2020 22:51
Рубрика: Общество

В храме Христа Спасителя отпели протоиерея Дмитрия Смирнова

Текст: Елена Яковлева

Отец Дмитрий Смирнов, умерший в больнице от обострения хронических болезней, был известен не только как человек, своими высказываниями задевающий светскую публику. Острота его слов иногда, действительно, подавляла все остальные их достоинства. Но зато избыток его добрых дел и доброго отношения ко многим покрывал словесные неудачи. Он создал три детских дома. Он стоял у истоков движения против абортов, участвовал в законотворческой деятельности, направленной на защиту семьи.

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- Он имел не любовь-размазню, когда красивые слова, но мужественную, которая может защищать слабых, угнетенных, - сказал на прощании председатель Синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон.

- Быть живым, настоящим, способным не бояться, способным сострадать и обличать общество, - такие качества отметил проводивший отпевание митрополит Воскресенский Дионисий.

Соболезнования в связи с кончиной протоиерея Дмитрия Смирнова высказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В храме присутствовало около 3 тысяч человек, многие приходили с семьями и детьми.

Общество Религия

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