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23.10.2020 08:50
Рубрика: В мире

В Японии число "тяжелых" пациентов с COVID-19 сократилось в шесть раз

Текст: Александр Ленин (Токио)

В Японии количество пациентов с коронавирусом в тяжелом состоянии снизилось в шесть раз, сообщает газета "Йомиури симбун" со ссылкой на министерство здравоохранения, труда и социального благосостояния страны.

Фото: Алексанадр Корольков/РГ
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По информации ведомства, в период с января по апрель этого года доля зараженных COVID-19 с тяжелым течением болезни от общего числа инфицированных составила 9,8 процента. Как отмечают специалисты, в июне-августе указанный показатель снизился до 1,62 процента. При этом в возрастной группе от 40 до 50 лет число людей, подключенных к аппаратам ИВЛ и нуждающихся в усиленной терапии, уменьшилось с 3,43 до 0,54 процента, от 60 до 70 лет - с 15,25 до 3,85 процента, с 80 до 90 лет - с 34,72 до 14,5 процента.

Вместе с тем медики островного государства призывают граждан быть бдительными и продолжать соблюдать необходимые в условиях пандемии меры санитарного характера. Согласно последним сведениям, общее число зараженных коронавирусом в Японии превысило 95 тысяч человек. Это с учетом 712 заболевших из числа пассажиров и членов команды круизного лайнера Diamond Princess.

В мире Восточная Азия Япония Пандемия коронавируса COVID-19

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