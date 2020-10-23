В Канаде обновлен антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки

За последние сутки в Канаде число заболевших коронавирусом выросло на 2 тысячи 788 человек и составило 209 148. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.

Предыдущий антирекорд по заболеваемости был установлен девятого октября. Тогда специалисты зафиксировали 2 тысячи 558 случаев заражений вирусом SARS-CoV-2. "Чаще всего болеют жители в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек, Манитоба и Онтарио. На них приходится 90% всех случаев", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

Резкий рост числа заразившихся специалисты канадского минздрава фиксируют с начала сентября. В стране зарегистрированы 9 тысяч 862 летальных исхода, за последние 24 часа умерли 36 пациентов. Тестирование на коронавирус прошли свыше девяти миллионов (9,3 млн) канадцев, выздоровели почти 176 тысяч человек (175,8 тыс.).