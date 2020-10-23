В Кремле заявили о надежде продлить СНВ-3 на год

Есть надежда, что дипломаты России и США смогут достичь договоренности о продлении Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений на год, заявили в Кремле.

"По крайней мере у нас появилась надежда, что удастся поговорить нашим дипломатам и американским дипломатам. Будем надеяться, что они все-таки достигнут договоренности о том, что договор будет продлен на один год", - заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире программы "Большая игра" (Первый канал).

И в течение этого года предстоят переговоры - очень сложные по содержанию и по попыткам преодолеть "чудовищные разногласия", продолжил представитель Кремля.

"Путь этих переговоров нам предстоит пройти, если сейчас мы договоримся и выйдем на окончательную договоренность о продлении. Сейчас эта надежда появилась", - сообщил Песков.

"Это не надежда на то, что договор будет жить и дальше. Это надежда на то, что нам удастся попробовать обсудить его дальнейшую жизнеспособность", - заключил пресс-секретарь президента.