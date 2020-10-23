В Кремле заявили о соревнованиях в США по нелюбви к России

В Кремле не смотрели дебаты кандидатов в президенты США, при этом констатировали соревнование в большей нелюбви к России, которое постоянно имеет место в ходе избирательных процессов в Штатах.

"Мы, разумеется, читали многочисленные сообщения на этот счет, но сами дебаты не смотрели. Главный адресат этих дебатов - американский электорат", - заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так что обычным американцам и судить, кто победил на этих дебатах, а не Кремлю, считает он.

"Соревнование в большей нелюбви к России стало константой в ходе всех избирательных процессов в США, мы прекрасно отдаем себе в этом отчет и можем выразить только сожаление", - заключил Песков.