В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики COVID-19

Принимать антибиотики для профилактики коронавируса не стоит, так это может вызвать бактериальные осложнения. Об этом предупредил главный микробиолог Минздрава России Роман Козлов.

По его словам, антибиотики в принципе не действуют на вирусы, включая COVID-19. При этом, Козлов отметил, что если использовать антибиотики не по назначению, можно столкнуться с развитием других болезней. Микроорганизмы, обитающие в полости рта, в кишечнике, которые потенциально могут вызывать заболевания, станут устойчивыми к антибиотикам, пояснил эксперт.

Он также напомнил, что антибиотики может назначить только врач. "Не покупайте антибиотики в аптеках без рецепта врача и не принимайте их без назначения. Помните о том, что это абсолютно рецептурные препараты", - приводит слова Козлова РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минздрава.