В России мошенники начали продавать iPhone 12. Как выглядит схема "развода"

Одновременно с началом официальных продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России активировались мошенники, которые пытаются обмануть желающих обзавестись новым флагманом от Apple.

Злоумышленники создают поддельные сайты, на которых указывают заметно более низкие по сравнению с официальными цены, а также предлагают различные подарки. Напомним, что iPhone 12 стоит в России от 79990 рублей, iPhone 12 Pro - от 99990 рублей.

В некоторых случаях преступники могут заниматься сбором номеров телефонов для спама или банковского мошенничества, в других - выманивать номера кредитных карт или оформлять несуществующие платные "предзаказы".

В "Лаборатории Касперского" рассказали, что защититься от таких схем можно только одним способом - покупать iPhone у официальных партнеров Apple или на сайте самой компании.