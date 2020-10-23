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В России мошенники начали продавать iPhone 12. Как выглядит схема "развода"

Текст:   Антон Благовещенский
23.10.2020,  
14:37

Одновременно с началом официальных продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России активировались мошенники, которые пытаются обмануть желающих обзавестись новым флагманом от Apple.

Новые iPhone 12 официально поступили в продажу в России

Злоумышленники создают поддельные сайты, на которых указывают заметно более низкие по сравнению с официальными цены, а также предлагают различные подарки. Напомним, что iPhone 12 стоит в России от 79990 рублей, iPhone 12 Pro - от 99990 рублей.

В некоторых случаях преступники могут заниматься сбором номеров телефонов для спама или банковского мошенничества, в других - выманивать номера кредитных карт или оформлять несуществующие платные "предзаказы".

Назван первый недостаток iPhone 12

В "Лаборатории Касперского" рассказали, что защититься от таких схем можно только одним способом - покупать iPhone у официальных партнеров Apple или на сайте самой компании.

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