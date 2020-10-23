В США одобрили применение ремдисивира от COVID-19 только в стационарах

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило противовирусный препарат Veklury (действующее вещество ремдисивир) для стационарного лечения больных коронавирусом. Об это говорится в сообщении американского регулятора.

Как подчеркивается в сообщении, это первое средство против COVID-19, получившее одобрение агентства.

"Использование лекарства допускается для взрослых и детей в возрасте от 12 лет весом не менее 40 кг. Также Veklury можно будет применять только в случаях, требующих госпитализации пациента. Препарат разрешено вводить только в больнице или в медицинских учреждениях, способных оказать неотложную помощь", - указывается в сообщении.

Там также отмечается, что новый документ не включает некоторые категории населения, которым ранее было разрешено применять ремдесивир на основе разрешения на использование в чрезвычайных ситуациях (EUA), выданного агентством в мае 2020 года.

"Выпущенное сегодня одобрение подтверждается данными нескольких клинических испытаний, которые агентство тщательно изучило, и является важным для науки шагом в борьбе с пандемией COVID-19", - говорится в заявлении FDA. Препарат Veklury был одобрен агентством на основании данных трех рандомизированных контролируемых клинических испытаний. В них участвовали госпитализированные с COVID-19 пациенты с легкой и тяжелой формой течения болезни.

Как ранее сообщала "РГ", именно противовирусным препаратом на основе ремдисивира лечили президента США Дональда Трампа.