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В WhatsApp для Android добавили уникальную функцию

Текст:   Антон Благовещенский
23.10.2020,  
16:49
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Будущая версия WhatsApp для смартфонов на базе Android будет включать в себя возможность авторизации не только по отпечатку пальца, но и по распознаванию лица владельца, выяснил ресурс WABetaInfo.

Настройка Unlock with biometric ("Разблокировать биометрически") заменит собой Unlock with fingerprint ("Разблокировать отпечатком пальца"). Сейчас она доступна только в бета-версии WhatsApp для Android.

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Отметим, что большинство смартфонов с "зеленым роботом" на борту не поддерживают полноценную разблокировку по лицу - чаще этот вид аутентификации доступен в виде дополнительной опции к сканеру отпечатка пальца. Воспользоваться Face Unlock в WhatsApp могут владельцы смартфонов серии Google Pixel 4 - по всей видимости, она сделана специально для них и первое время будет уникальной.

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