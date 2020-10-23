В WhatsApp для Android добавили уникальную функцию

Будущая версия WhatsApp для смартфонов на базе Android будет включать в себя возможность авторизации не только по отпечатку пальца, но и по распознаванию лица владельца, выяснил ресурс WABetaInfo.

Настройка Unlock with biometric ("Разблокировать биометрически") заменит собой Unlock with fingerprint ("Разблокировать отпечатком пальца"). Сейчас она доступна только в бета-версии WhatsApp для Android.

Отметим, что большинство смартфонов с "зеленым роботом" на борту не поддерживают полноценную разблокировку по лицу - чаще этот вид аутентификации доступен в виде дополнительной опции к сканеру отпечатка пальца. Воспользоваться Face Unlock в WhatsApp могут владельцы смартфонов серии Google Pixel 4 - по всей видимости, она сделана специально для них и первое время будет уникальной.