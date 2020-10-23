Веб-сериал о новой реальности расскажет о цифровом бессмертии

В Сети появился уже второй эпизод документального веб-сериала о новой реальности "Вы из будущего". Второй фильм называется "Смерти Net" и рассказывает о новых возможностях для человечества - кибернетических имплантах, "цифровом бессмертии", криогенной заморозке и других новых технологиях продления жизни.

Показы веб-сериала о новой реальности "Вы из будущего" стартовали неделю назад. Всего в нем - пять фильмов о том, как все изменится уже в ближайшее время. Вот темы каждого: искусственный интеллект, технологии продления жизни, отношения без отношений, экосистемы, которые нас поглотят и новые российские разработки и практики.

Авторы проекта - новое поколение - молодые режиссеры: Михаил Назаров, Евгений Сычев, Валерия Сарайкина, Юлия Бобкова, и Ольга Панкратова. Продюсеры - Дмитрий Якунин, Кирилл Алехин и Ольга Филонова. Веб-сериал создан продюсерским центром "Мувистарт" и компанией Letsplay.team при поддержке Института развития интернета - ИРИ. Смотреть фильмы можно в социальной сети Вконтакте по адресу vk.com/sci.

"Тайна "вечной жизни" волновала ученых и правителей мира на протяжении многих веков. И, наверное, именно сейчас разработчики новых технологий как никогда близко подобрались к решению проблемы продления жизни. Человечество - на пороге бессмертия? Или все должно развиваться своим чередом и любое вмешательство в ход истории приближает человечество к краху? В нашем фильме мы попытались рассказать не только о новых разработках, но и понять суть и философию этих технологий, а также мотивацию, тех, кто эти технологии создает", - говорит о новом фильме из цикла один из продюсеров проекта Дмитрий Якунин.