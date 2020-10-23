Вирусолог оценил эффективность зимних перчаток для защиты от COVID-19

Зимние перчатки способны уменьшить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

По его словам, необходимости носить резиновые перчатки нет, поскольку матерчатые или простые зимние перчатки тоже будут защищать от коронавируса. Но эксперт предупреждает, что они не помогут, если, например, почесать рукой в перчатке нос.

Кроме того Александр Лукашев высказал мнение о том, что эффективность контактного пути в передаче коронавируса пока непонятна.

"И роль перчаток тоже настолько трудно оценить, что по крайней мере я совершенно точно не вижу причины как-то на уровне закона форсировать их использование", - говорит он.