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23.10.2020 07:50
Рубрика: Общество

Вирусолог оценил эффективность зимних перчаток для защиты от COVID-19

Текст: Михаил Русин
Фото: Татьяна Андреева/РГ Фото: Татьяна Андреева/РГ
Фото: Татьяна Андреева/РГ

Зимние перчатки способны уменьшить риск заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, члена-корреспондента РАН Александра Лукашева.

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
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По его словам, необходимости носить резиновые перчатки нет, поскольку матерчатые или простые зимние перчатки тоже будут защищать от коронавируса. Но эксперт предупреждает, что они не помогут, если, например, почесать рукой в перчатке нос.

Кроме того Александр Лукашев высказал мнение о том, что эффективность контактного пути в передаче коронавируса пока непонятна.

"И роль перчаток тоже настолько трудно оценить, что по крайней мере я совершенно точно не вижу причины как-то на уровне закона форсировать их использование", - говорит он.

Общество Здоровье Пандемия коронавируса COVID-19

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