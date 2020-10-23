Волин ушел из Минцифры, но остался на цифровой волне

Пост в Минцифры Алексей Волин занимал с июля 2012 года, курировал развитие медиаотрасли и интернета.

Под его руководством в стране проходил переход от аналогового к цифровому телевещанию. В результате этой кропотливой работы бесплатным цифровым эфирным телевидением сегодня охвачено 70 миллионов человек, они могут в хорошем качестве смотреть 20 каналов. Восемь лет назад половина страны могла смотреть всего десять каналов, а местами прием ограничивался тремя.

Серьезные успехи достигнуты в борьбе с интернет-пиратством. "Лично моими решениями заблокировано свыше 20 тысяч пиратских "зеркал". В результате нашей деятельности количество пользователей, покупающих легальный контент в сети, увеличилось в 9 раз - с 4 миллионов до 36 миллионов человек. Это привело к тому, что производство цифрового контента возросло почти в 4 раза - с 24 миллиардов до 90 миллиардов рублей", - рассказал Волин в интервью РИА Новости.

Также он выделил рост с 10 до 60 процентов индекса цифровой грамотности населения. "Адаптация ТВ-продукции и сайтов для нужд слабослышащих и слабовидящих. Объем эфира, приспособленного для нужд слабослышащих, увеличился в 200 раз - с 2 тысяч часов в год до 400 тысяч часов в этом году. Уровень инклюзивности сайтов вырос в 4 раза - с 10 до 40 процентов", - рассказал Волин.

За время его работы в ведомстве расширены познавательно-образовательная и культурная составляющие в медиа. Доля детских юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания обязательных общедоступных общероссийских телеканалов увеличилась в два раза - с 12 до 25 процентов.

"Кроме этого, объем трафика общеобразовательных, культурных и просветительских медиа проектов возрос на 30 миллионов пользователей - с 25 миллионов до 55 миллионов, - а объем трафика ресурсов для детей и юношества вырос с 20 миллионов до 47 миллионов пользователей", - отметил Волин.

Теперь его ждет новая работа. Как сообщает пресс-служба правительства, после ухода из министерства Волин "продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития".

- Алексей Волин - фантастический профессионал с громадным опытом работы, - комментирует глава Роспечати Михаил Сеславинский, которого цитирует РИА Новости. - Мы начали вместе работать в правительстве в 1998 году и прошли через разные испытания и пертурбации. Его всегда отличает энергичность, генерирование новых идей и стремление идти вперед. А также, что немаловажно в нашей индустрии, здоровое чувство юмора и прагматичность. Мы почти всегда были на одной волне и уверен, что так будет и дальше.