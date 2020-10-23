Волин ушел из Минцифры, но остался на цифровой волне

Новости

МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов 12:56
В Госдуме предложили создать единую базу QR-кодов для медсправок 12:44
Миронов сообщил об инфицировании коронавирусом 12:41
В Кемерове арестован экс-чиновник структуры Минэнерго РФ 12:35
Кобылкин: Авария на ТЭЦ-3 под Норильском не вызвана таянием мерзлоты 12:30
Мишустин обсудил подготовку проекта федерального бюджета с председателем "ЕР" 12:15
Министр Кобылкин считает причиной ЧП на Камчатке природный фактор 12:14
Названы самые необычные имена новорожденных в Подмосковье 12:05
Против блогера Mellstroy возбудили дело за избиение модели на стриме 11:49
В Калининграде выбрали нового главу города 11:49
Красноярским кафе и ресторанам запретили работать по ночам 11:49
Более 46 тысяч москвичей оштрафовали за отсутствие масок и перчаток 11:41
На выходные тепло вернется в Москву 11:34
Еще 2779 пациентов вылечились от коронавируса в Москве 11:24
В Госдуме назвали способы сделать маски и перчатки популярными 10:56
В депздраве Москвы опровергли дефицит лекарств для лечения COVID-19 10:48
СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки 10:45
В Москве запустят 109 новых трамваев 10:39
Мишустин освободил Волина от должности замглавы Минцифры 10:01
В Минздраве призвали не принимать антибиотики для профилактики COVID-19 09:35
Нурмагомедов сбросил 8,5 кг перед боем с Гэтжи 09:30
Инфекционист рассказал, почему при COVID-19 детсады не закрыты на карантин 09:00
В Японии число "тяжелых" пациентов с COVID-19 сократилось в шесть раз 08:50
Суд избрал меру пресечения педагогам после гибели ребенка в Лобне 08:18
Бастрыкин велел доложить ему о расследовании дела об обмане семьи Баталова 07:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Семь главных вопросов про прививку от гриппа
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
23.10.2020 12:08
Рубрика: Власть

Волин ушел из Минцифры, но остался на цифровой волне

Текст: Владимир Кузьмин
Премьер-министр Михаил Мишустин освободил Алексея Волина от должности заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Курировать медиаотрасль в статусе замглавы ведомства теперь будет Бэлла Черкесова, а сам Волин займется новыми цифровыми проектами.
Фото: Пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Фото: Пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Фото: Пресс-служба Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций

Пост в Минцифры Алексей Волин занимал с июля 2012 года, курировал развитие медиаотрасли и интернета.

Под его руководством в стране проходил переход от аналогового к цифровому телевещанию. В результате этой кропотливой работы бесплатным цифровым эфирным телевидением сегодня охвачено 70 миллионов человек, они могут в хорошем качестве смотреть 20 каналов. Восемь лет назад половина страны могла смотреть всего десять каналов, а местами прием ограничивался тремя.

Серьезные успехи достигнуты в борьбе с интернет-пиратством. "Лично моими решениями заблокировано свыше 20 тысяч пиратских "зеркал". В результате нашей деятельности количество пользователей, покупающих легальный контент в сети, увеличилось в 9 раз - с 4 миллионов до 36 миллионов человек. Это привело к тому, что производство цифрового контента возросло почти в 4 раза - с 24 миллиардов до 90 миллиардов рублей", - рассказал Волин в интервью РИА Новости.

Также он выделил рост с 10 до 60 процентов индекса цифровой грамотности населения. "Адаптация ТВ-продукции и сайтов для нужд слабослышащих и слабовидящих. Объем эфира, приспособленного для нужд слабослышащих, увеличился в 200 раз - с 2 тысяч часов в год до 400 тысяч часов в этом году. Уровень инклюзивности сайтов вырос в 4 раза - с 10 до 40 процентов", - рассказал Волин.

За время его работы в ведомстве расширены познавательно-образовательная и культурная составляющие в медиа. Доля детских юношеских и образовательных программ в общем объеме вещания обязательных общедоступных общероссийских телеканалов увеличилась в два раза - с 12 до 25 процентов.

Фото: Пресс-служба правительства
Куратором медиаотрасли в Минцифры стала Бэлла Черкесова

"Кроме этого, объем трафика общеобразовательных, культурных и просветительских медиа проектов возрос на 30 миллионов пользователей - с 25 миллионов до 55 миллионов, - а объем трафика ресурсов для детей и юношества вырос с 20 миллионов до 47 миллионов пользователей", - отметил Волин.

Теперь его ждет новая работа. Как сообщает пресс-служба правительства, после ухода из министерства Волин "продолжит заниматься проектами в сфере цифрового развития".

- Алексей Волин - фантастический профессионал с громадным опытом работы, - комментирует глава Роспечати Михаил Сеславинский, которого цитирует РИА Новости. - Мы начали вместе работать в правительстве в 1998 году и прошли через разные испытания и пертурбации. Его всегда отличает энергичность, генерирование новых идей и стремление идти вперед. А также, что немаловажно в нашей индустрии, здоровое чувство юмора и прагматичность. Мы почти всегда были на одной волне и уверен, что так будет и дальше.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минцифры

Главное сегодня

МИД: Политика США по "Северному потоку-2" не изменится после выборов
Вирусолог назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусом
СК назвал основную версию загрязнения акватории Камчатки
В депздраве Москвы опровергли дефицит лекарств для лечения COVID-19
В Калининграде выбрали нового главу города
Как будем отдыхать в 2021 году
Кабмин поддержал продление "дачной амнистии" до 2026 года