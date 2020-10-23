Онлайн-кинотеатр Ivi покажет новый сезон сериала "Чума"

Авторы "карантинного" сериала "Чума" второй сезон подготовили так же быстро, как и первый. Что поделать - в наше непростое время сериалы принято снимать "на скорость": создатели уже "меряются силами" - кто быстрее и что снял. Так что ничего удивительного в том, что уже 30 октября онлайн-кинотеатр Ivi покажет первую серию собственного комедийного проекта "Чума! Вторая волна". Чего стоит одна только фраза в релизе "новые эпизоды можно будет посмотреть уже на следующий день после съемок". Всего во втором сезоне будет 8 серий. Обещано, что к актерскому составу присоединятся новые звезды: Кирилл Нагиев ("Марафон желаний", "Холоп"), Алина Алексеева ("Оптимисты", "Ольга"), Дмитрий Колчин ("Большая игра", "Новогодний переполох") и другие.

По сюжету жителей средневекового города Нищбурга ждет "вторая волна" карантина. В судьбе героев - неожиданные повороты. Так, Уильям (Вячеслав Чепурченко) снова будет разрываться между двумя девушками, а Барон, которого играет главный актер эпохи карантина Максим Лагашкин, столкнется с необходимостью принимать в замке дальнюю родственницу.

Любопытно, что при работе над сценарием нового сезона "Чумы!" его создатели учитывали и мнение поклонников проекта. Как показал проведенный сервисом Ivi опрос, более 96% зрителей первого сезона ждут его продолжения. При этом зрители отмечали, что в новом сезоне хотели бы увидеть жену Палача (Денис Привалов) и нового парня Марты (Зоя Бербер). Кроме того, треть зрителей посчитала, что Уильяму стоит найти себе новую возлюбленную.

Тем, кто пропустил первые шесть эпизодов "Чумы!", Ivi предлагает посмотреть их бесплатно. Напомним, что вышедший в мае первый сезон проекта получил рекордное количество просмотров в онлайн-кинотеатре. К выходу второго сезона выпущен новый тизер, который можно посмотреть здесь.