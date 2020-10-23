ВВС западной коалиции нанесли удар по террористам в Идлибе

ВВС западной коалиции во главе с США атаковали в четверг штаб запрещенной в России экстремистской группировки "Джебхат ан-Нусра" на западе сирийской провинции Идлиб.

Штаб расположен в пограничном с Турцией поселке Джакара. По данным телеканала Al Hadath, в результате ударов, нанесенных беспилотниками, погибли не менее шести полевых командиров. Среди боевиков есть и раненые, но их число не называется, пишет ТАСС.

Идлиб - единственный регион Сирии, пока остающийся в руках вооруженных группировок. Большую часть провинции контролируют банды террористов из "Джебхат ан-Нусры".