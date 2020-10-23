Выборы в Киргизии отложили до весны следующего года. Соответствующее решение принял парламент, и оно уже утверждено и.о. президента республики, премьером Садыром Жапаровым. Ранее повторные выборы в законодательный орган Киргизии готовились провести в последней декаде декабря, а главы государства - в январе.

Формально отложить выборы в Киргизии решили в связи с "политической, экономической и эпидемиологической ситуацией". Де-факто - из-за требований провести конституционную реформу. Новые власти республики настаивают на том, чтобы изменить порядок формирования парламента и правила, по которым избирается глава республики. Уже значительно снижены проходной порог и сумма залога для политических движений, участвующих в кампании. Сам же депутатский корпус, как предполагается, будет формироваться не только по партийным спискам, но и по одномандатным округам.

Что касается выборов президента, то законодатели планируют снять ряд ограничений для потенциальных кандидатов. Это, как предполагается, позволит принять участие в гонке в том числе и и.о. президента Садыру Жапарову. Действующее на данный момент законодательство запрещает ему баллотироваться на пост главы государства.

Проведением конституционной реформы займется действующий пока созыв парламента. Он сохранит полномочия до лета следующего года. Подавляющее большинство законодателей за редким исключением изъявили желание проработать этот период бесплатно, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на бюджет.

По некоторым данным, конституционная реформа не изменит парламентскую форму правления, однако усилит возможности премьера одновременно сократив президентские полномочия. Вместе с тем, высказываются предложения об объединении двух последних постов, чтобы сократить расходы на госаппарат и избавиться от дублирующих функций.