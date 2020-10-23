За сутки в России подтверждено 17340 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,7% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 5478

2 Санкт-Петербург 710

3 Московская область 472

4 Нижегородская область 366

5 Ростовская область 299

6 Свердловская область 268

7 Архангельская область 263

8 Красноярский край 259

9 Воронежская область 256

10 Республика Алтай 219

11 Забайкальский край 219

12 Республика Бурятия 207

13 Республика Крым 205

14 Алтайский край 204

15 Саратовская область 198

16 Республика Коми 197

17 Иркутская область 195

18 Ханты-Мансийский АО 194

19 Волгоградская область 192

20 Ульяновская область 190

21 Томская область 184

22 Омская область 181

23 Мурманская область 180

24 Ставропольский край 180

25 Республика Саха (Якутия) 179

26 Кемеровская область 175

27 Новосибирская область 175

28 Ямало-Ненецкий АО 174

29 Пензенская область 172

30 Оренбургская область 171

31 Хабаровский край 170

32 Пермский край 144

33 Самарская область 144

34 Тюменская область 141

35 Кировская область 139

36 Брянская область 138

37 Ленинградская область 133

38 Приморский край 130

39 Удмуртская Республика 125

40 Республика Карелия 124

41 Тверская область 122

42 Орловская область 117

43 Челябинская область 117

44 Краснодарский край 112

45 Ярославская область 111

46 Ивановская область 107

47 Республика Хакасия 107

48 Амурская область 106

49 Рязанская область 105

50 Курская область 103

51 Астраханская область 102

52 Костромская область 101

53 Белгородская область 98

54 Калужская область 98

55 Смоленская область 97

56 Псковская область 97

57 Республика Калмыкия 96

58 Кабардино-Балкарская Республика 93

59 Вологодская область 92

60 Тульская область 89

61 Республика Дагестан 86

62 Карачаево-Черкесская Республика 86

63 Владимирская область 85

64 Калининградская область 85

65 Сахалинская область 84

66 Липецкая область 80

67 Республика Тыва 78

68 Курганская область 77

69 Тамбовская область 76

70 Новгородская область 75

71 Республика Адыгея 74

72 Республика Башкортостан 74

73 Республика Мордовия 64

74 Еврейская АО 63

75 г.Севастополь 58

76 Республика Ингушетия 56

77 Чувашская Республика 54

78 Республика Северная Осетия 52

79 Республика Марий Эл 51

80 Республика Татарстан 51

81 Камчатский край 51

82 Магаданская область 45

83 Чеченская Республика 8

84 Ненецкий автономный округ 5

85 Чукотский АО 2 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чеченская Республика 0,3%

2.Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%

3. Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан 0,7% За последние сутки подтверждено 283 летальных случая: Брянская область 3

Владимирская область 5

Воронежская область 11

Курская область 3

Липецкая область 1

Московская область 11

Смоленская область 8

Тверская область 2

Тульская область 3

Москва 62

Республика Коми 5

Ленинградская область 2

Мурманская область 4

Санкт-Петербург 32

Республика Крым 2

Краснодарский край 5

Астраханская область 2

Волгоградская область 2

Ростовская область 15

Республика Дагестан 9

Республика Ингушетия 4

Ставропольский край 5

Республика Марий Эл 1

Удмуртская Республика 6

Республика Чувашия 2

Пермский край 5

Кировская область 1

Нижегородская область 8

Пензенская область 3

Самарская область 4

Саратовская область 2

Курганская область 3

Свердловская область 5

Ханты-Мансийский автономный округ 2

Ямало-Ненецкий автономный округ 5

Алтайский край 2

Красноярский край 4

Иркутская область 9

Кемеровская область 4

Новосибирская область 4

Омская область 5

Томская область 5

Забайкальский край 5

Приморский край 1

Магаданская область 1 За весь период по России умерло 25 525 человек. За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 11 263 человека: Белгородская область 97

Брянская область 102

Владимирская область 49

Воронежская область 236

Ивановская область 57

Калужская область 86

Костромская область 51

Курская область 49

Липецкая область 67

Московская область 318

Орловская область 17

Рязанская область 50

Смоленская область 32

Тамбовская область 28

Тверская область 48

Тульская область 82

Ярославская область 117

Москва 2779

Республика Карелия 24

Республика Коми 103

Архангельская область 89

Ненецкий автономный округ 11

Вологодская область 75

Калининградская область 12

Ленинградская область 49

Мурманская область 123

Новгородская область 121

Псковская область 18

Санкт-Петербург 355

Республика Адыгея 41

Республика Калмыкия 71

Республика Крым 59

Краснодарский край 47

Астраханская область 47

Волгоградская область 250

Ростовская область 359

Севастополь 32

Республика Дагестан 86

Республика Ингушетия 11

Кабардино-Балкарская Республика 38

Карачаево-Черкесская Республика 34

Республика Северная Осетия - Алания 39

Чеченская Республика 4

Ставропольский край 185

Республика Башкортостан 156

Республика Марий Эл 46

Республика Мордовия 56

Республика Татарстан 45

Удмуртская Республика 124

Республика Чувашия 48

Пермский край 87

Кировская область 65

Нижегородская область 576

Оренбургская область 118

Пензенская область 96

Самарская область 123

Саратовская область 121

Ульяновская область 126

Курганская область 39

Свердловская область 302

Тюменская область 56

Ханты-Мансийский автономный округ 120

Ямало-Ненецкий автономный округ 54

Челябинская область 213

Республика Алтай 61

Республика Тыва 120

Республика Хакасия 72

Алтайский край 270

Красноярский край 201

Иркутская область 253

Кемеровская область 118

Новосибирская область 98

Омская область 158

Томская область 43

Республика Бурятия 170

Республика Саха (Якутия) 71

Забайкальский край 185

Камчатский край 19

Приморский край 48

Амурская область 63

Магаданская область 41

Хабаровский край 107

Сахалинская область 46 За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 119 251.