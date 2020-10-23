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23.10.2020 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 17 340 случаев COVID-19

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 17340 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 5478
  • 2 Санкт-Петербург 710
  • 3 Московская область 472
  • 4 Нижегородская область 366
  • 5 Ростовская область 299
  • 6 Свердловская область 268
  • 7 Архангельская область 263
  • 8 Красноярский край 259
  • 9 Воронежская область 256
  • 10 Республика Алтай 219
  • 11 Забайкальский край 219
  • 12 Республика Бурятия 207
  • 13 Республика Крым 205
  • 14 Алтайский край 204
  • 15 Саратовская область 198
  • 16 Республика Коми 197
  • 17 Иркутская область 195
  • 18 Ханты-Мансийский АО 194
  • 19 Волгоградская область 192
  • 20 Ульяновская область 190
  • 21 Томская область 184
  • 22 Омская область 181
  • 23 Мурманская область 180
  • 24 Ставропольский край 180
  • 25 Республика Саха (Якутия) 179
  • 26 Кемеровская область 175
  • 27 Новосибирская область 175
  • 28 Ямало-Ненецкий АО 174
  • 29 Пензенская область 172
  • 30 Оренбургская область 171
  • 31 Хабаровский край 170
  • 32 Пермский край 144
  • 33 Самарская область 144
  • 34 Тюменская область 141
  • 35 Кировская область 139
  • 36 Брянская область 138
  • 37 Ленинградская область 133
  • 38 Приморский край 130
  • 39 Удмуртская Республика 125
  • 40 Республика Карелия 124
  • 41 Тверская область 122
  • 42 Орловская область 117
  • 43 Челябинская область 117
  • 44 Краснодарский край 112
  • 45 Ярославская область 111
  • 46 Ивановская область 107
  • 47 Республика Хакасия 107
  • 48 Амурская область 106
  • 49 Рязанская область 105
  • 50 Курская область 103
  • 51 Астраханская область 102
  • 52 Костромская область 101
  • 53 Белгородская область 98
  • 54 Калужская область 98
  • 55 Смоленская область 97
  • 56 Псковская область 97
  • 57 Республика Калмыкия 96
  • 58 Кабардино-Балкарская Республика 93
  • 59 Вологодская область 92
  • 60 Тульская область 89
  • 61 Республика Дагестан 86
  • 62 Карачаево-Черкесская Республика 86
  • 63 Владимирская область 85
  • 64 Калининградская область 85
  • 65 Сахалинская область 84
  • 66 Липецкая область 80
  • 67 Республика Тыва 78
  • 68 Курганская область 77
  • 69 Тамбовская область 76
  • 70 Новгородская область 75
  • 71 Республика Адыгея 74
  • 72 Республика Башкортостан 74
  • 73 Республика Мордовия 64
  • 74 Еврейская АО 63
  • 75 г.Севастополь 58
  • 76 Республика Ингушетия 56
  • 77 Чувашская Республика 54
  • 78 Республика Северная Осетия 52
  • 79 Республика Марий Эл 51
  • 80 Республика Татарстан 51
  • 81 Камчатский край 51
  • 82 Магаданская область 45
  • 83 Чеченская Республика 8
  • 84 Ненецкий автономный округ 5
  • 85 Чукотский АО 2

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Чеченская Республика 0,3%
  • 2.Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%
  • 3. Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан 0,7%
За последние сутки подтверждено 283 летальных случая:
  • Брянская область 3
  • Владимирская область 5
  • Воронежская область 11
  • Курская область 3
  • Липецкая область 1
  • Московская область 11
  • Смоленская область 8
  • Тверская область 2
  • Тульская область 3
  • Москва 62
  • Республика Коми 5
  • Ленинградская область 2
  • Мурманская область 4
  • Санкт-Петербург 32
  • Республика Крым 2
  • Краснодарский край 5
  • Астраханская область 2
  • Волгоградская область 2
  • Ростовская область 15
  • Республика Дагестан 9
  • Республика Ингушетия 4
  • Ставропольский край 5
  • Республика Марий Эл 1
  • Удмуртская Республика 6
  • Республика Чувашия 2
  • Пермский край 5
  • Кировская область 1
  • Нижегородская область 8
  • Пензенская область 3
  • Самарская область 4
  • Саратовская область 2
  • Курганская область 3
  • Свердловская область 5
  • Ханты-Мансийский автономный округ 2
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 5
  • Алтайский край 2
  • Красноярский край 4
  • Иркутская область 9
  • Кемеровская область 4
  • Новосибирская область 4
  • Омская область 5
  • Томская область 5
  • Забайкальский край 5
  • Приморский край 1
  • Магаданская область 1

За весь период по России умерло 25 525 человек.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 11 263 человека:
  • Белгородская область 97
  • Брянская область 102
  • Владимирская область 49
  • Воронежская область 236
  • Ивановская область 57
  • Калужская область 86
  • Костромская область 51
  • Курская область 49
  • Липецкая область 67
  • Московская область 318
  • Орловская область 17
  • Рязанская область 50
  • Смоленская область 32
  • Тамбовская область 28
  • Тверская область 48
  • Тульская область 82
  • Ярославская область 117
  • Москва 2779
  • Республика Карелия 24
  • Республика Коми 103
  • Архангельская область 89
  • Ненецкий автономный округ 11
  • Вологодская область 75
  • Калининградская область 12
  • Ленинградская область 49
  • Мурманская область 123
  • Новгородская область 121
  • Псковская область 18
  • Санкт-Петербург 355
  • Республика Адыгея 41
  • Республика Калмыкия 71
  • Республика Крым 59
  • Краснодарский край 47
  • Астраханская область 47
  • Волгоградская область 250
  • Ростовская область 359
  • Севастополь 32
  • Республика Дагестан 86
  • Республика Ингушетия 11
  • Кабардино-Балкарская Республика 38
  • Карачаево-Черкесская Республика 34
  • Республика Северная Осетия - Алания 39
  • Чеченская Республика 4
  • Ставропольский край 185
  • Республика Башкортостан 156
  • Республика Марий Эл 46
  • Республика Мордовия 56
  • Республика Татарстан 45
  • Удмуртская Республика 124
  • Республика Чувашия 48
  • Пермский край 87
  • Кировская область 65
  • Нижегородская область 576
  • Оренбургская область 118
  • Пензенская область 96
  • Самарская область 123
  • Саратовская область 121
  • Ульяновская область 126
  • Курганская область 39
  • Свердловская область 302
  • Тюменская область 56
  • Ханты-Мансийский автономный округ 120
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 54
  • Челябинская область 213
  • Республика Алтай 61
  • Республика Тыва 120
  • Республика Хакасия 72
  • Алтайский край 270
  • Красноярский край 201
  • Иркутская область 253
  • Кемеровская область 118
  • Новосибирская область 98
  • Омская область 158
  • Томская область 43
  • Республика Бурятия 170
  • Республика Саха (Якутия) 71
  • Забайкальский край 185
  • Камчатский край 19
  • Приморский край 48
  • Амурская область 63
  • Магаданская область 41
  • Хабаровский край 107
  • Сахалинская область 46

За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 119 251.

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