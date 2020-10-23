За сутки в России подтверждено 17340 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 27,7% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 5478
- 2 Санкт-Петербург 710
- 3 Московская область 472
- 4 Нижегородская область 366
- 5 Ростовская область 299
- 6 Свердловская область 268
- 7 Архангельская область 263
- 8 Красноярский край 259
- 9 Воронежская область 256
- 10 Республика Алтай 219
- 11 Забайкальский край 219
- 12 Республика Бурятия 207
- 13 Республика Крым 205
- 14 Алтайский край 204
- 15 Саратовская область 198
- 16 Республика Коми 197
- 17 Иркутская область 195
- 18 Ханты-Мансийский АО 194
- 19 Волгоградская область 192
- 20 Ульяновская область 190
- 21 Томская область 184
- 22 Омская область 181
- 23 Мурманская область 180
- 24 Ставропольский край 180
- 25 Республика Саха (Якутия) 179
- 26 Кемеровская область 175
- 27 Новосибирская область 175
- 28 Ямало-Ненецкий АО 174
- 29 Пензенская область 172
- 30 Оренбургская область 171
- 31 Хабаровский край 170
- 32 Пермский край 144
- 33 Самарская область 144
- 34 Тюменская область 141
- 35 Кировская область 139
- 36 Брянская область 138
- 37 Ленинградская область 133
- 38 Приморский край 130
- 39 Удмуртская Республика 125
- 40 Республика Карелия 124
- 41 Тверская область 122
- 42 Орловская область 117
- 43 Челябинская область 117
- 44 Краснодарский край 112
- 45 Ярославская область 111
- 46 Ивановская область 107
- 47 Республика Хакасия 107
- 48 Амурская область 106
- 49 Рязанская область 105
- 50 Курская область 103
- 51 Астраханская область 102
- 52 Костромская область 101
- 53 Белгородская область 98
- 54 Калужская область 98
- 55 Смоленская область 97
- 56 Псковская область 97
- 57 Республика Калмыкия 96
- 58 Кабардино-Балкарская Республика 93
- 59 Вологодская область 92
- 60 Тульская область 89
- 61 Республика Дагестан 86
- 62 Карачаево-Черкесская Республика 86
- 63 Владимирская область 85
- 64 Калининградская область 85
- 65 Сахалинская область 84
- 66 Липецкая область 80
- 67 Республика Тыва 78
- 68 Курганская область 77
- 69 Тамбовская область 76
- 70 Новгородская область 75
- 71 Республика Адыгея 74
- 72 Республика Башкортостан 74
- 73 Республика Мордовия 64
- 74 Еврейская АО 63
- 75 г.Севастополь 58
- 76 Республика Ингушетия 56
- 77 Чувашская Республика 54
- 78 Республика Северная Осетия 52
- 79 Республика Марий Эл 51
- 80 Республика Татарстан 51
- 81 Камчатский край 51
- 82 Магаданская область 45
- 83 Чеченская Республика 8
- 84 Ненецкий автономный округ 5
- 85 Чукотский АО 2
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрировано 1 480 646 случаев (+1,2%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Чеченская Республика 0,3%
- 2.Московская область, Чувашская Республика, Республика Дагестан, Республика Татарстан 0,6%
- 3. Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Краснодарский край, Республика Башкортостан 0,7%
За последние сутки подтверждено 283 летальных случая:
- Брянская область 3
- Владимирская область 5
- Воронежская область 11
- Курская область 3
- Липецкая область 1
- Московская область 11
- Смоленская область 8
- Тверская область 2
- Тульская область 3
- Москва 62
- Республика Коми 5
- Ленинградская область 2
- Мурманская область 4
- Санкт-Петербург 32
- Республика Крым 2
- Краснодарский край 5
- Астраханская область 2
- Волгоградская область 2
- Ростовская область 15
- Республика Дагестан 9
- Республика Ингушетия 4
- Ставропольский край 5
- Республика Марий Эл 1
- Удмуртская Республика 6
- Республика Чувашия 2
- Пермский край 5
- Кировская область 1
- Нижегородская область 8
- Пензенская область 3
- Самарская область 4
- Саратовская область 2
- Курганская область 3
- Свердловская область 5
- Ханты-Мансийский автономный округ 2
- Ямало-Ненецкий автономный округ 5
- Алтайский край 2
- Красноярский край 4
- Иркутская область 9
- Кемеровская область 4
- Новосибирская область 4
- Омская область 5
- Томская область 5
- Забайкальский край 5
- Приморский край 1
- Магаданская область 1
За весь период по России умерло 25 525 человек.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 11 263 человека:
- Белгородская область 97
- Брянская область 102
- Владимирская область 49
- Воронежская область 236
- Ивановская область 57
- Калужская область 86
- Костромская область 51
- Курская область 49
- Липецкая область 67
- Московская область 318
- Орловская область 17
- Рязанская область 50
- Смоленская область 32
- Тамбовская область 28
- Тверская область 48
- Тульская область 82
- Ярославская область 117
- Москва 2779
- Республика Карелия 24
- Республика Коми 103
- Архангельская область 89
- Ненецкий автономный округ 11
- Вологодская область 75
- Калининградская область 12
- Ленинградская область 49
- Мурманская область 123
- Новгородская область 121
- Псковская область 18
- Санкт-Петербург 355
- Республика Адыгея 41
- Республика Калмыкия 71
- Республика Крым 59
- Краснодарский край 47
- Астраханская область 47
- Волгоградская область 250
- Ростовская область 359
- Севастополь 32
- Республика Дагестан 86
- Республика Ингушетия 11
- Кабардино-Балкарская Республика 38
- Карачаево-Черкесская Республика 34
- Республика Северная Осетия - Алания 39
- Чеченская Республика 4
- Ставропольский край 185
- Республика Башкортостан 156
- Республика Марий Эл 46
- Республика Мордовия 56
- Республика Татарстан 45
- Удмуртская Республика 124
- Республика Чувашия 48
- Пермский край 87
- Кировская область 65
- Нижегородская область 576
- Оренбургская область 118
- Пензенская область 96
- Самарская область 123
- Саратовская область 121
- Ульяновская область 126
- Курганская область 39
- Свердловская область 302
- Тюменская область 56
- Ханты-Мансийский автономный округ 120
- Ямало-Ненецкий автономный округ 54
- Челябинская область 213
- Республика Алтай 61
- Республика Тыва 120
- Республика Хакасия 72
- Алтайский край 270
- Красноярский край 201
- Иркутская область 253
- Кемеровская область 118
- Новосибирская область 98
- Омская область 158
- Томская область 43
- Республика Бурятия 170
- Республика Саха (Якутия) 71
- Забайкальский край 185
- Камчатский край 19
- Приморский край 48
- Амурская область 63
- Магаданская область 41
- Хабаровский край 107
- Сахалинская область 46
За весь период выписано по выздоровлению по России - 1 119 251.