Захарова объяснила русофобию Швеции

Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала свое объяснение традиционной русофобии Швеции. И непростая история двух стран тут ни при чем. По ее словам, всему виной пагубное воздействие НАТО на страну, имеющую внеблоковый статус.

"Надуманные антироссийские фобии не в последнюю очередь результат целенаправленного давления на Стокгольм извне, прежде всего, со стороны Североатлантического альянса, который, по нашим оценкам, ответствен за нагнетание напряженности и эскалацию военной деятельности в регионе Северной Европы", - отметила дипломат в связи с недавней презентацией проекта Оборонной стратегии королевства. В документе Россия упоминается как потенциальный источник угроз для национальной безопасности. Возможное увеличение военных расходов Стокгольма, продолжила она, "не может не настораживать".

Захарова напомнила, что в Северной Европе не существует противоречий и конфликтов, "природа которых требовала бы военного решения".