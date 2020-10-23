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23.10.2020 13:53
Рубрика: Власть

Захарова уличила Twitter и Facebook в политической цензуре

Текст: Владимир Шилов

Сложившаяся ситуация со свободой слова в Twitter и Facebook напоминает политическую цензуру, считает официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Фото: Chris DELMAS / AFP
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"Мы это наблюдаем в нашей работе на ежедневной основе, видим и открытую цензуру со стороны того же Twitter, Facebook, когда на российские средства массовой информации без суда и следствия навешивают ярлыки якобы ненадежности, исключают из поиска, блокируют, удаляют аккаунты", - сказала Захарова, которую цитирует агентство РИА Новости.

По ее словам, несогласных с общепринятой политикой Запада простых пользователей, экспертов, журналистов называют "российскими ботами" и "троллями", лишают возможности озвучивать свое мнение. "Это очень опасная тенденция", - констатировала дипломат.

Напомним, ранее администрация Twitter пообещала помечать все аккаунты, связанные с российскими государственными структурами, что вызвало недовольство на Смоленской площади. В результате в черный список американских интернет-гигантов могут попасть страницы российских информагентств, телеканалов и газет.

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