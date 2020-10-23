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23.10.2020 17:25
Рубрика: Общество

Ученые предупредили о риске заражения ВИЧ вакцинами от COVID-19

Текст: Ольга Орлова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ученые Калифорнийского университета в Сан-Франциско установили, что вакцины от коронавируса содержат компоненты, увеличивающие риск заражения ВИЧ-инфекцией.

Фото: AP Photo/Seth Wenig
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Речь идет о четырех аденовирусных вакцинах, которые сейчас находятся в Америке в фазе клинических испытаний. Заразиться ВИЧ можно при непосредственном контакте с инфицированными биологическими жидкостями, сообщается в журнале The Lancet.

Как выяснили ученые, аденовирус человека Ad5 обеспечивает наилучший иммунный ответ против SARS-Cov-2. Он исполняет роль вектора - доставщика коронавирусного белка, формирующего иммунный ответ организма. Разные аденовирусные векторы безопасны, а сами аденовирусы обычно вызывают легкую простуду. Но именно аденовирус Ad5 применялся десять лет назад при разработке вакцины от ВИЧ. Однако показал прямо противоположный эффект: опытная вакцина не предохраняла от ВИЧ, а увеличивала риск заражения.

Правда, это происходило в том случае, если какое-то количество зараженного ВИЧ биоматериала уже находилось в организме. Исследователи предупреждают, что испытания вакцин против ВИЧ, в которых использовались аналогичные аденовирусы в районах с высокой распространенностью ВИЧ, могут привести к повышению риска заражения ВИЧ среди вакцинированного населения. При этом повышенному риску заражения ВИЧ подвергались только мужчины: у женщин увеличения случаев заражения не наблюдалось.

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