Заседание Госсовета по школьному образованию пройдет в декабре

Заседание Государственного совета РФ, посвященное вопросам школьного образования, пройдет в декабре 2020 года. Об этом рассказал министр просвещения Сергей Кравцов, выступая на коллегии ведомства.

- У нас на декабрь назначен Государственный совет именно по вопросам школьного образования, - рассказал Сергей Кравцов.

По его словам, в этом году система образования столкнулась с серьезными вызовами, это коснулось не только педагогов, но и детей, которые были вынуждены перейти на домашний формат обучения.

- Мы должны делать все возможное, чтобы каждый ребенок, где бы он ни жил, мог развивать свои способности и таланты, - подчеркнул министр.