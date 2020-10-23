Новости

На заключительных дебатах Трамп говорил на 3,5 минуты дольше Байдена 06:58
Зеленский заявил об уникальности украинской вакцины от коронавируса 06:27
СМИ: Глава МИД Китая посетит Японию в ноябре 06:25
На юге Китая объявлено штормовое предупреждение 06:15
Эксперты рассказали о правильном использовании антисептиков в пандемию 05:53
Байден назвал лидера КНДР бандитом 05:25
Пушков объяснил, зачем Турция купила российские С-400 05:16
Байден заявил о скором наступлении в США "темной зимы" из-за COVID-19 05:05
Песков: Россия не собирается терпеть хамство 04:47
Трамп: США объявят о готовности вакцины от COVID-19 в течение недель 04:33
В Канаде обновлен антирекорд по числу заразившихся COVID-19 за сутки 04:11
Байден три дня готовился к новым теледебатам с Трампом 03:27
Российские военные раздали продуктовые наборы жителям Пальмиры 03:14
Продажи кукол Барби побили рекорды на фоне пандемии COVID-19 03:13
Трамп досрочно проголосует 24 октября во Флориде 02:42
Вашингтон ввел новые санкции против КСИР и "Хезболлы" 02:25
В Махачкале загорелся мебельный склад 02:10
Два малыша во Франции пострадали при обрушении стены в спортзале 01:57
ВВС западной коалиции нанесли удар по террористам в Идлибе 01:48
ВОЗ зафиксировала новый рекордный прирост случаев коронавируса за сутки 01:21
Пресняков и Подольская стали родителями во второй раз 00:51
Тренер ЦСКА раскритиковал качество газона после матча с "Вольфсбергом" 00:44
В Кремле заявили о надежде продлить СНВ-3 на год 00:24
Польский суд признал аборты из-за патологий неконституционными 00:24
Почти миллиард рублей выделит кабмин регионам на жилищное строительство 00:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
23 октября - видеоинтерью с главврачом больницы N67
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Что нельзя сделать на даче без оформления ее в собственность
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
Какие ключевые технологии помогут улучшить здравоохранение
23.10.2020 06:27
Рубрика: В мире

Зеленский заявил об уникальности украинской вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уникальной вакцину, разрабатываемую в его стране. По его словам, исследования уже проводились, но не на людях.

Фото: Алексей Витвицкий/ РИА Новости
Около 40% украинцев не доверяют результатам опроса Зеленского

Сроки появления препарата украинский президент не стал озвучивать. Он не исключил возможности закупок Киевом вакцин от COVID-19 у других стран, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал "1+1".

Зеленеский также сообщил, что несмотря на выявляемые ежедневно на Украине 6-7 тысяч случаев кронавируса, власти не планируют вводить строгий карантин, поскольку такие ограничения могут полностью остановить украинскую экономику.

Ранее сообщалось, что президенту Украины были представлены результаты доклинических исследований вакцины против коронавируса. Один из разработчиков отмечал, что свой препарат Киев сможет получить через 9-12 месяцев.

В мире экс-СССР Украина Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Владимир Путин: необходимости закрывать предприятия нет
Пушков объяснил, зачем Турция купила российские С-400
Песков: Россия не собирается терпеть хамство
В России продлили программу льготной ипотеки
Эксперты рассказали о правильном использовании антисептиков в пандемию
Дефицит бюджета США установил исторический рекорд
Власти Кубы рассказали о правилах пребывания иностранцев на Острове