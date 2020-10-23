Зеленский заявил об уникальности украинской вакцины от коронавируса

Президент Украины Владимир Зеленский назвал уникальной вакцину, разрабатываемую в его стране. По его словам, исследования уже проводились, но не на людях.

Сроки появления препарата украинский президент не стал озвучивать. Он не исключил возможности закупок Киевом вакцин от COVID-19 у других стран, пишет РИА Новости, ссылаясь на телеканал "1+1".

Зеленеский также сообщил, что несмотря на выявляемые ежедневно на Украине 6-7 тысяч случаев кронавируса, власти не планируют вводить строгий карантин, поскольку такие ограничения могут полностью остановить украинскую экономику.

Ранее сообщалось, что президенту Украины были представлены результаты доклинических исследований вакцины против коронавируса. Один из разработчиков отмечал, что свой препарат Киев сможет получить через 9-12 месяцев.