Американский геофизический союз извинился перед российскими учеными

Американский геофизический союз (American Geophysical Union - AGU) принес извинения российским ученым, статью которых ранее не приняли к рассмотрению из-за санкций.

В письме американские коллеги отмечают, что ошиблись при оценке статьи, сообщает РИА Новости. Предполагалось, что документ не может быть принят к рассмотрению из-за ограничительных мер. "Мы приносим извинения авторам", - указали в организации.

Ранее AGU отклонил заявку на публикацию в журнале Geophysical Research Letters статьи "Новая связь между Эль-Ниньо - Южным колебанием и атмосферным электричеством". Эксперты объяснили, что не могут рассматривать научные работы, финансируемые правительством России и Минобразования.

В этой связи Американский геофизический союз приглашает россиян повторно подать заявку на публикацию. Исследование будет рассматриваться исключительно из соображений научной ценности, говорится в заявлении.