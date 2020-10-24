Законопроект Амурской области "Об областном бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов"

Статья 1. Основные характеристики областного бюджета

1. Утвердить основные характеристики областного бюджета на 2021 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в сумме 77 698 850,6 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 78 040 358,1 тыс. рублей;

3) дефицит областного бюджета в сумме 341 507,5 тыс .рублей.

2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:

1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2022 год в сумме 79 613 106,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 62 811 458,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов областного бюджета на 2022 год в сумме 79 417 449,4 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 60 904 531,7 тыс. рублей;

3) профицит областного бюджета на 2022 год в сумме 195 657,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 1 906 926,5 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы областного бюджета

1. Утвердить прогнозируемый общий объем налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2021 год в сумме 57 177 741,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 60 345 908,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 62 811 458,2 тыс. рублей.

Установить прогнозируемые объемы налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

2. Утвердить прогнозируемый объем безвозмездных поступлений на 2021 год в сумме 20 521 109,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 267 198,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей, в том числе прогнозируемый объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов бюджетной системы, на 2021 год в сумме 20 421 109,3 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 19 267 198,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей.

Установить прогнозируемые объемы безвозмездных поступлений в областной бюджет на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по кодам видов и подвидов доходов согласно приложению № 2 к настоящему Закону.

Статья 3. Нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области, бюджетами муниципальных образований Амурской области и нормативы отчислений доходов в местные бюджеты

Установить:

1) нормативы распределения доходов между областным бюджетом, бюджетом Территориального фонда обязательного медицинского страхования Амурской области и бюджетами муниципальных образований Амурской области, не установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, законами области, принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 3 к настоящему Закону;

2) дополнительные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) от налога на доходы физических лиц на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 4 к настоящему Закону;

3) дифференцированные нормативы отчислений в бюджеты муниципальных округов, городских округов, муниципальных районов и городских поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, в целях формирования дорожных фондов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 4. Главные администраторы доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета

1. Утвердить Перечень главных администраторов доходов областного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов согласно приложению № 6 к настоящему Закону.

2. Утвердить Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита областного бюджета согласно приложению № 7 к настоящему Закону.

Статья 5. Источники финансирования дефицита областного бюджета

1. Установить источники финансирования дефицита областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 8 к настоящему Закону.

2. Расходы на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием бюджетного кредита, полученного бюджетом Амурской области из федерального бюджета на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования (за исключением автомобильных дорог федерального значения), осуществляются за счет средств дорожного фонда Амурской области в 2021 году в сумме 198,4 тыс. рублей, в 2022 году в сумме 198,4 тыс. рублей, в 2023 году в сумме 198,4 тыс. рублей.

Статья 6. Государственные внутренние заимствования

Утвердить программу государственных внутренних заимствований Амурской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 9 к настоящему Закону.

Статья 7. Государственный внутренний долг

1. Установить верхний предел государственного внутреннего долга Амурской области:

1) на 01 января 2022 года в сумме 57 177 741,3 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

2) на 01 января 2023 года в сумме 60 345 908,3 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей;

3) на 01 января 2024 года в сумме 62 811 458,2 тыс. рублей, в том числе по государственным гарантиям в сумме 0,0 тыс. рублей.

2. Установить объем расходов на обслуживание государственного долга Амурской области на 2021 год в сумме 777 883,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 865 594,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 923 533,6 тыс. рублей.

Статья 8. Добровольные взносы и пожертвования

1. Поступающие в доход областного бюджета добровольные взносы и пожертвования, имеющие целевое назначение (далее - целевые средства), направляются для осуществления расходов, соответствующих целям, на достижение которых предоставляются целевые средства.

2. Не использованные по состоянию на 1 января 2021 года целевые средства, поступившие в 2019, 2020 годах в доход областного бюджета, подлежат использованию в 2021 году для достижения целей, для которых они предоставлялись.

3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2021 года целевые средства, поступившие в 2019, 2020 годах и поступающие в 2021 году в доход областного бюджета от физических и юридических лиц в связи с чрезвычайной ситуацией в Амурской области, предоставляются главным распорядителям средств областного бюджета на основании решений Правительства области в порядке, установленном законодательством, для расходования указанных средств на достижение целей, для которых они предназначены.

Статья 9. Бюджетные ассигнования областного бюджета

1. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 10 к настоящему Закону.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов областного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов (по главным распорядителям средств областного бюджета, разделам, подразделам, целевым статьям (государственным программам и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов расходов классификации расходов областного бюджета) согласно приложению № 11 к настоящему Закону.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 3 956 024,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 4 196 427,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 611 983,6 тыс. рублей.

4. Утвердить общий объем условно утверждаемых расходов (без учета расходов областного бюджета, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на 2022 год в сумме 1 558 467,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 3 069 238,7 тыс. рублей.

5. Утвердить бюджетные ассигнования на государственную поддержку семьи и детей на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 12 к настоящему Закону.

Статья 10. Резервный фонд Правительства области

Установить размер резервного фонда Правительства области на 2021 год в сумме 190 762,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 10,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 10,0 тыс. рублей.

Статья 11. Дополнительные основания для внесения изменений в сводную бюджетную роспись

1. Установить в соответствии с пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, что основанием для внесения изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон является распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 9 настоящего Закона бюджетных ассигнований на 2021 год в сумме 378 401,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 931 187,6 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 2 005 410,1 тыс. рублей, предусмотренных по целевой статье расходов "Обеспечение мероприятий национальных проектов, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации" на финансовое обеспечение мероприятий федеральных проектов, реализуемых на территории Амурской области.

2. Установить в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 152 Закона Амурской области от 31 августа 2007 года № 368-ОЗ "О бюджетном процессе в Амурской области" дополнительные основания для внесения в 2021 году изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета без внесения изменений в настоящий Закон:

1) принятие президиумом Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока решений о распределении иных межбюджетных трансфертов, а также принятие Правительством Российской Федерации решений о распределении субсидий и иных межбюджетных трансфертов;

2) перераспределение бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита областного бюджета в ходе исполнения областного бюджета в пределах общего объема бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита областного бюджета;

3) перераспределение бюджетных ассигнований между группами видов расходов в пределах одной целевой статьи расходов классификации расходов областного бюджета;

4) перераспределение бюджетных ассигнований областного бюджета, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на предоставление субсидий местным бюджетам, в случае отсутствия принятого Правительством области нормативного правового акта, устанавливающего распределение средств областного бюджета между местными бюджетами, и (или) заключенного между главным распорядителем средств областного бюджета и органами местного самоуправления муниципальных образований области - получателями субсидий соглашения в сроки, установленные Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденными Правительством области, на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области для предоставления субсидий местным бюджетам;

5) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда, на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам), в целях заключения с федеральными органами исполнительной власти соглашений о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета;

6) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета (за исключением бюджетных ассигнований дорожного фонда, на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам), в целях исполнения обязательств, предусмотренных в соглашениях о предоставлении субсидий (иных межбюджетных трансфертов) из федерального бюджета, заключенных с федеральными органами исполнительной власти, в части достижения значений результатов использования (предоставления) целевых средств, а также в связи с возвратом средств из областного бюджета в федеральный бюджет;

7) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств областного бюджета: Законодательному Собранию Амурской области, контрольно-счетной палате Амурской области, Правительству области, избирательной комиссии Амурской области, управлению государственной гражданской службы Амурской области, управлению региональной безопасности и противодействия коррупции Амурской области, уполномоченному по правам человека в Амурской области, - между целевыми статьями (непрограммными направлениями деятельности) расходов классификации расходов областного бюджета в связи с образованием экономии;

8) принятие государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства решения о предоставлении области финансовой поддержки сверх объемов, утвержденных настоящим Законом;

9) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на финансовое обеспечение реализации региональных проектов и региональных составляющих федеральных проектов, обеспечивающих достижение целей и целевых показателей, выполнение задач, определенных Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" и от 21 июля 2020 года № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года", между региональными проектами и региональными составляющими федеральных проектов, в том числе с перераспределением соответствующих бюджетных ассигнований между текущим финансовым годом и плановым периодом, в пределах общего объема расходов областного бюджета на соответствующий финансовый год;

10) увеличение бюджетных ассигнований, предусмотренных министерству природных ресурсов области на организацию и проведение мероприятий по реализации подпрограммы "Обеспечение реализации основных направлений государственной политики в сфере реализации государственной программы" государственной программы "Охрана окружающей среды в Амурской области" в пределах полученных сверх утвержденного законом об областном бюджете объема платы за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участков недр местного значения;

11) увеличение бюджетных ассигнований бюджетным и автономным учреждениям области на предоставление субсидий на иные цели в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление субсидий на иные цели по принятым, но неисполненным обязательствам, подлежащим исполнению в текущем финансовом году;

12) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета на обеспечение доли софинансирования областного бюджета в связи с уменьшением объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходного обязательства, в целях софинансирования которого из федерального бюджета в текущем финансовом году предоставляется субсидия, в связи с экономией, полученной по результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, на увеличение бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства области;

13) перераспределение бюджетных ассигнований между разделами и подразделами в пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных главному распорядителю средств областного бюджета.

Статья 12. Межбюджетные трансферты, предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы

1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, на 2021 год в сумме 27 261 329,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25 524 154,2 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22 926 457,9 тыс. рублей, в том числе объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых местным бюджетам, на 2021 год в сумме 27 209 035,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 25 471 648,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 22 923 755,3 тыс. рублей.

Утвердить общий объем дотаций бюджетам муниципальных образований на 2021 год в сумме 1 603 622,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 701 583,8 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 1 245 241,2 тыс. рублей.

Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 2021 год в сумме 14 122 144,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 14 776 246,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 13 351 700,2 тыс. рублей.

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на 2021 год в сумме 9 034 445,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 8 002 115,3 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7 491 975,9 тыс. рублей.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на 2021 год в сумме 2 448 824,5 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 991 703,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 834 838,0 тыс. рублей.

2. Утвердить общий объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2021 год в сумме 1 095 647,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 1 002 448,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 428 690,4 тыс. рублей и их распределение согласно приложению № 13 к настоящему Закону.

Утвердить критерий выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, городских округов) на 2021 год в размере 1,294, на 2022 год в размере 1,286, на 2023 год в размере 1,243.

3. Утвердить критерий выравнивания финансовых возможностей городских поселений, сельских поселений по осуществлению органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения на 2021 год в размере 305,88 рубля на одного жителя, на 2022 год в размере 318,11 рубля на одного жителя, на 2023 год в размере 330,84 рубля на одного жителя.

4. Утвердить объем дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов на 2021 год в сумме 365 108,9 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 630 288,4 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 801 550,8 тыс. рублей.

Распределение между муниципальными образованиями дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов осуществляется в соответствии с Законом Амурской области от 11 октября 2011 года № 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области".

5. Утвердить распределение дотаций, связанных с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, на 2021 год в сумме 48 542,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 53 847,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. рублей согласно приложению № 14 к настоящему Закону.

6. Утвердить объем дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов на 2021 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 15 000,0 тыс. рублей.

Распределение между муниципальными образованиями дотации на поощрение достижения наилучших значений показателей деятельности органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов осуществляется в соответствии с Законом Амурской области от 11 октября 2011 года № 529-ОЗ "О межбюджетных отношениях в Амурской области".

7. Утвердить объем дотации на стимулирование укрупнения муниципальных образований на 2021 год в сумме 79 324,1 тыс. рублей и ее распределение согласно приложению № 15 к настоящему Закону.

8. Утвердить распределение субвенций местным бюджетам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям № 16-38 к настоящему Закону.

9. Утвердить объем субвенции, предоставляемой Министерству внутренних дел Российской Федерации на осуществление части полномочий по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных Законом Амурской области от 30 марта 2007 года № 319-ОЗ "Об административной ответственности в Амурской области", на 2021 год в сумме 2 702,6 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 2 702,6 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 2 702,6 тыс. рублей.

10. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложениям № 39-85 к настоящему Закону.

11. Распределение субсидий местным бюджетам, за исключением распределенных приложениями № 39-85 к настоящему Закону, распределяемых между муниципальными образованиями на конкурсной основе, а также субсидий за счет средств резервного фонда Правительства области и субсидий, источником финансового обеспечения которых являются межбюджетные трансферты за счет резервных фондов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, утверждается Правительством области.

12. Утвердить перечень субсидий бюджетам муниципальных образований, предоставляемых из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению № 86 к настоящему Закону.

13. Иные межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, предоставляются в случае наличия у муниципальных образований объектов, включенных в план социального развития центров экономического роста Амурской области.

Иные межбюджетные трансферты, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Распределение иных межбюджетных трансфертов утверждается Правительством области.

14. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" предоставляются в случае включения объектов в программу дорожной деятельности Амурской области и Благовещенской городской агломерации.

Иные межбюджетные трансферты, поступающие из областного бюджета, отражаются в доходах и расходах бюджетов муниципальных образований по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 87 к настоящему Закону.

15. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности предоставляются в случае наличия потребности у муниципального образования в строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и ремонте уникальных дорожных искусственных сооружений.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 88 к настоящему Закону.

16. Иные межбюджетные трансферты на создание модельных муниципальных библиотек предоставляются в случае наличия у муниципальных образований муниципальных библиотек - победителей конкурсного отбора, включенных в распределение межбюджетного трансферта на создание модельных муниципальных библиотек.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 89 к настоящему Закону.

17. Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на создание виртуальных концертных залов предоставляются в случае наличия у муниципальных образований муниципальных учреждений культуры - победителей конкурного отбора, включенных в распределение межбюджетного трансферта на создание виртуальных залов.

Распределение иных межбюджетных трансфертов между муниципальными образованиями утверждается Правительством области.

18. Иные межбюджетные трансферты на создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды предоставляются в случае признания муниципальных образований победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на основании решения федеральной комиссии.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 90 к настоящему Закону.

19. Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение мероприятий по разработке проектно-сметной документации и проведению строительно-монтажных работ по объекту "Строительство канализационных очистных сооружений в с.Ивановка Ивановского района Амурской области" предоставляются бюджету Ивановского сельского совета Ивановского района в случае наличия потребности муниципального образования в разработке проектно-сметной документации и (или) проведении строительно-монтажных работ.

Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов согласно приложению № 91 к настоящему Закону.

20. Главные распорядители средств областного бюджета принимают решения об осуществлении территориальными органами Федерального казначейства полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению в местные бюджеты межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, включенных в перечень, утвержденный министерством финансов области, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты.

21. Остатки средств областного бюджета на начало текущего финансового года в объеме, не превышающем сумму остатка не использованных в отчетном финансовом году бюджетных ассигнований на предоставление из областного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в случае принятия главным распорядителем средств областного бюджета решения о наличии потребности в соответствующих межбюджетных трансфертах в соответствии с порядком, принятым Правительством области, направляются на увеличение в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на указанные цели.

Статья 13. Реструктуризация денежных обязательств муниципальных образований области по бюджетным кредитам

Правительство области или уполномоченное им министерство финансов области в установленном Правительством области порядке вправе проводить реструктуризацию задолженности муниципальных образований области по бюджетным кредитам посредством заключения мировых соглашений путем предоставления отсрочки или рассрочки исполнения обязательств с органами местного самоуправления муниципальных образований области в порядке, установленном статьей 938 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Условиями реструктуризации задолженности муниципальных образований области по бюджетным кредитам является отсутствие просроченной задолженности по основному долгу и процентам, пеней за нарушение условий реструктуризации.

Статья 14. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам

1. Из областного бюджета субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров, кроме автомобилей легковых и мотоциклов, алкогольной продукции, предназначенной для экспортных поставок, винограда, винодельческой продукции, произведенной из указанного винограда: вин, игристых вин (шампанских), ликерных вин с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием места происхождения (специальных вин), виноматериалов), выполнением работ, оказанием услуг в случаях, связанных с:

1) поддержкой организации и проведения искусственного осеменения крупного рогатого скота молочного и мясного направления;

2) развитием регионального информационно-селекционного центра;

3) обеспечением равной доступности услуг общественного транспорта на территории области для отдельных категорий граждан;

4) обеспечением населения транспортными услугами на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном видах транспорта;

5) приобретением топлива и потреблением электрической энергии теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг;

6) проездом детей из многодетных семей по микропроцессорной пластиковой карте "Транспортная карта школьника";

7) реализацией полезного отпуска тепловой энергии теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг;

8) поставкой вырабатываемой дизельными электростанциями электрической энергии (мощности) по регулируемым ценам (тарифам) населению и приравненным к нему категориям потребителей;

9) оказанием коммунальных услуг, повлекших образование дебиторской задолженности населения, либо дебиторской задолженности исполнителей коммунальных услуг, сложившейся в результате возникновения задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги по теплоснабжению, признанной в установленном порядке невозможной к взысканию, право требования по которой передано исполнителем коммунальных услуг теплоснабжающей организации;

10) оказанием услуг по погребению;

11) уплатой процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе;

12) уплатой лизинговых платежей за приобретенную сельскохозяйственную технику;

13) приобретением электрической и тепловой энергии, используемой на производственные цели;

14) реализацией мероприятий в области мелиорации земель сельскохозяйственного назначения;

15) поддержкой производства молока;

16) реализацией дополнительных мероприятий в сфере занятости населения;

17) приобретением сельскохозяйственной техники и оборудования;

18) строительством, реконструкцией и техническим перевооружением мелиоративных систем общего и индивидуального пользования, принадлежащих сельскохозяйственным товаропроизводителям на праве собственности или переданных им в пользование в установленном порядке;

19) развитием сельскохозяйственного производства с уклоном на животноводство и интенсивное кормопроизводство в закрытых пограничных территориях поймы р. Амур;

20) поддержкой производства рыбы;

21) проведением культуртехнических мероприятий;

22) проведением сельхозтоваропроизводителями, пострадавшими от чрезвычайных ситуаций, восстановительных работ;

23) поддержкой производства и реализации яиц;

24) приобретением электрической энергии, используемой в животноводстве;

25) заключением с работниками ученических договоров;

26) оплатой труда и проживанием студентов, привлеченных для прохождения производственной практики;

27) созданием и развитием крестьянского (фермерского) хозяйства (грант "Агростартап");

28) проездом инвалидов к социально значимым объектам, расположенным на территории Амурской области, и обратно;

29) организацией профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

30) привлечением кредитных ресурсов на осуществление приоритетных мероприятий в сфере ЖКХ;

31) освобождением отдельных категорий граждан от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме;

32) поддержкой элитного семеноводства;

33) уплатой страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства;

34) развитием северного оленеводства, мараловодства и мясного табунного коневодства;

35) привлечением долгосрочных, среднесрочных и краткосрочных кредитов, взятых малыми формами хозяйствования;

36) развитием мясного животноводства;

37) предоставлением коммунальных услуг на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей;

38) закладкой и (или) уходом за многолетними насаждениями;

39) удешевлением стоимости строительства животноводческих комплексов;

40) осуществлением образовательной деятельности по реализации образовательных программ дошкольного образования (за исключением некоммерческих организаций);

41) реализацией сжиженных углеводородных газов населению;

42) поддержкой племенного животноводства;

43) предоставлением отдельным категориям граждан ипотечных жилищных займов со сниженной процентной ставкой;

44) созданием и (или) развитием бизнес-инкубаторов;

45) оказанием дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах;

46) реализацией продуктов питания гражданам с использованием продуктовой карты;

47) установлением льготных тарифов для населения на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами;

48) приобретением жидкого топлива теплоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг;

49) поддержкой производства зерновых и зернобобовых культур;

50) приобретением сжиженных углеводородных газов газоснабжающими организациями для оказания коммунальных услуг населению области;

51) удешевлением приобретения племенного скота;

52) удешевлением стоимости оборудования для животноводческих комплексов;

53) грантовой поддержкой крестьянских (фермерских) хозяйств;

54) поддержкой производства овощей открытого грунта.

2. Субсидии в случаях, предусмотренных частью 1 настоящей статьи, предоставляются главными распорядителями средств областного бюджета, получателями средств областного бюджета на основании нормативных правовых актов Правительства области, соответствующих общим требованиям, установленным Правительством Российской Федерации, определяющих категории и (или) критерии отбора юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих право на получение субсидий, цели, условия и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, случаи и порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, не использованных в отчетном финансовом году (за исключением субсидий, предоставленных в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств получателя субсидии, источником финансового обеспечения которых являются указанные субсидии), положением об обязательной проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

3. Юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам в соответствии с решениями губернатора области, Правительства области (далее - решения) из областного бюджета могут предоставляться гранты в форме субсидий, в том числе предоставляемые на конкурсной основе, в пределах утвержденных бюджетных ассигнований согласно приложениям № 10,11 к настоящему Закону.

Порядок предоставления указанных субсидий устанавливается нормативными правовыми актами Правительства области в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации.

Статья 15. Размеры индексации отдельных расходных обязательств

С 1 декабря 2021 года с коэффициентом индексации 1,037 к уровню 2020 года выплачиваются суммы:

ежемесячных денежных выплат, предусмотренных Законами Амурской области от 5 декабря 2005 года № 99-ОЗ "О социальной поддержке граждан отдельных категорий", от 10 ноября 2008 года № 121-ОЗ "О звании "Ветеран труда Амурской области", от 11 июля 2014 года № 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей";

ежемесячных пособий, предусмотренных Законами Амурской области от 9 февраля 1998 года № 54-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Российской Федерацией и Амурской областью", от 26 июня 1998 года № 77-ОЗ "О ежемесячном пособии гражданам, ставшим инвалидами в результате увечья, заболевания, полученных при прохождении военной службы по призыву, и пострадавшим в результате боевых действий на территориях Чеченской Республики и бывших республик СССР", от 27 ноября 1998 года № 109-ОЗ "О ежемесячном пособии семьям граждан, проходивших военную службу по призыву и погибших, умерших в результате увечья, заболевания, полученных при исполнении обязанностей военной службы", от 26 апреля 1999 года № 143-ОЗ "О ежемесячном пособии инвалидам I и II групп вследствие заболевания, полученного в период прохождения военной службы по призыву", от 28 марта 2000 года № 230-ОЗ "О ежемесячном пособии родителям военнослужащих, погибших при прохождении военной службы по призыву, и родителям граждан, проходивших военные сборы", от 7 марта 2003 года № 192-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере сельскохозяйственного производства", от 24 июня 2005 года № 18-ОЗ "О ежемесячном пособии лицам, имеющим особые заслуги перед Амурской областью в сфере культуры и искусства", от 30 декабря 2010 года № 438-ОЗ "О почетных званиях в сфере культуры и искусства Амурской области";

пособия на ребенка, предусмотренного Законом Амурской области от 11 июля 2014 года № 388-ОЗ "О социальной поддержке граждан, имеющих детей";

ежемесячного денежного вознаграждения, предусмотренного Законом Амурской области от 6 марта 2012 года № 15-ОЗ "Об организации приемных семей для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе страдающих психическими расстройствами и расстройствами поведения, в Амурской области";

мер социальной поддержки, установленных пунктами 2 и 5 части 1 статьи 4 Закона Амурской области от 19 января 2005 года № 408-ОЗ "О мерах социальной поддержки многодетных семей";

денежной выплаты, предусмотренной Законом Амурской области от 25 декабря 2018 года № 308-ОЗ "О денежной выплате при передаче ребенка на воспитание в семью и о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов области государственными полномочиями Амурской области по предоставлению денежной выплаты при передаче ребенка на воспитание в семью";

денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, и вознаграждения приемным родителям (родителю), предусмотренных Законом Амурской области от 24 ноября 2008 года № 131-ОЗ "О выплате денежных средств на содержание детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей) и в приемных семьях, а также о вознаграждении приемным родителям (родителю) в Амурской области".

При индексации сумм их размеры подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.

Статья 16. Дорожный фонд

1. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Амурской области на 2021 год в сумме 11 566 583,4 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 11 065 501,1 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 8 033 418,7 тыс. рублей.

2. Зачислению в дорожный фонд Амурской области подлежат доходы областного бюджета, превышающие прогнозируемый объем доходов фонда: в 2021 году в размере 434 604,3 тыс. рублей, в 2022 году - 639 508,2 тыс. рублей, в 2023 году - 2 816 018,0 тыс. рублей.

Губернатор Амурской области В.А.Орлов







