Анкалаев нокаутировал Куцелабу на турнире UFC 254

Российский боец Магомед Анкалаев в первом раунде нокаутировал молдавского бойца Иона Куцелабу.

Эти соперники уже проводили один поединок. Тогда рефери остановил поединок и присудил победу россиянину, вызвав недовольство Куцелабы. В итоге соперникам было предложено встретиться еще раз, но встреча откладывалась по ряду причин.

Куцелаба активно начал поединок, но на последней минуте первого раунда пропустил от Анкалаева два мощнейших удара и оказался на канвасе. Россиянин ринулся добивать соперника, который был уже в нокауте, и рефери остановил бой.

В предварительном карде приняли участие и другие российские бойцы. Александр Яковлев уже в первом раунде уступил болевым приемом испанцу Хоэлю Альваресу. Лиана Джоджуа уступила Миранде Маверик из США. Бой остановил доктор из-за рассечения у россиянки.

В главном поединке турнира UFC 254 Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона в легком весе в поединке против Джастина Гэтжи.