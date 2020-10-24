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24.10.2020 00:00
Рубрика: Общество

Анна Кузнецова предложила вернуть льготы поступившим в техникум сиротам

Текст: Елена Яковлева
В России, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой, в 2019 году насчитывалось 30 780 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обращавшихся в службу занятости за помощью в поиске работы. Трудоустроено из них было 7898 человек - чуть более 25 процентов. Около 15 тысяч детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, было признано безработными.

Чтобы она уменьшилась, нужна система профессионального образования для них. Поэтому Анна Кузнецова предложила вернуть им существовавшие раньше льготы и в частности компенсировать аренду жилья на время их обучения в колледжах. Чтобы избежать "профанации" выбора образовательного учреждения с наличием общежития.

Фото: iStock
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- Выбор учебного заведения ограничивается теми образовательными учреждениями, где есть общежития, без учета личных запросов, мотивации, - сказала она на заседании коллегии Министерства просвещения. - В этом случае работа по профориентации сироты является профанацией, так как у него выбора по сути нет. Возможно, это является главным фактором низкого показателя трудоустройства. Одно из наших предложений является меры... компенсации за съемное жилье при условии, что профессиональные цели ребёнка соответствуют тому учреждению, в котором их можно удовлетворить.

Учеба в техникумах могла бы стать той спасительной занятостью, которая бы препятствовала преступным занятиям подростков. "По данным Верховного суда, каждый третий подросток, совершивший преступление, не учился и не работал". - отметила она.

Кузнецова также обратила внимание министра просвещения Сергея Кравцова на то, что раньше дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, сдав экзамены, принимались в колледжи без конкурса, но с 2013 года эта льгота не действует.

- Ранее действующая государственная гарантия приема в учреждение среднего профессионального образования для детей-сирот остается актуальной... Мы считаем, что необходимо рассмотреть сегодняшнюю ситуацию и при необходимости внести поправки в действующее законодательство, - подчеркнула она.

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
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Сергей Кравцов, отметил, что проблема детей-сирот будет включена в стратегию министерства.

Анна Кузнецова также предложила ввести доплаты за классное руководство и для преподавателей колледжей и других организаций среднего профессионального образования. (В школе такая доплата составляет 5 тысяч рублей.) В прошлом году около 60 процентов выпускников школ выбрали для продолжения учебы колледжи. Кроме классных руководителей воспитательную работу с ними там должны вести психологи, службы примирения медиации и комиссии по делам несовершеннолетних.

Глава Минпросвещения обещал рассмотреть и эту инициативу уполномоченного по правам ребенка в РФ.

Общество Образование Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка Правительство Минпросвещения

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