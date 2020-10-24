У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Apex Legends выйдет в Steam в ноябре с бесплатными бонусами

Текст:   Богдан Бобров
24.10.2020,  
10:00
Фото: Steam Фото: Steam
Фото: Steam

Страница Apex Legends в Steam наконец-то обзавелась точной датой релиза.

Одна из самых популярных игр в жанре "королевская битва" выйдет в онлайн-магазине Valve уже 4 ноября - одновременно со стартом нового - седьмого по счету - сезона.

Microsoft хочет отсудить права на Minecraft у производителя молока

Разработчики обещают простой перенос прогресса с платформы Origin и легкое переключение между двумя сервисами цифровой дистрибуции.

Кроме того, за вход в игру геймеров вознаградят приятными бонусами в виде бесплатных эксклюзивных талисманов для оружия в духе Portal и Half-Life - картошка-GLaDOS, Октейн с Хедкрабом и Ваттсон с Кубом-Компаньоном - выглядит это все чертовски мило.

Фото: Steam
игры
Фото: istock
Специалист рассказал, что лучше всего сделать со старым смартфоном 23.10.2020
Steam
Фото: istock
Мы нашли два лучших Android-смартфона в России. Оба дешевле 20 тысяч рублей 23.10.2020
Гейб Ньюэлл рассказал, почему Half-Life 3 так и не вышла 19.10.2020
В Steam бесплатно отдают четыре игры от Sega, но время акции ограничено 19.10.2020
шутеры
Фото: istock
В WhatsApp для Android добавили уникальную функцию 23.10.2020
В бете следующей Call of Duty покажут новые режимы - чем они интересны 08.10.2020
Геймеры за год потратили 480 млн долларов в мобильной Call of Duty 07.10.2020