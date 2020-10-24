Apex Legends выйдет в Steam в ноябре с бесплатными бонусами

Страница Apex Legends в Steam наконец-то обзавелась точной датой релиза.

Одна из самых популярных игр в жанре "королевская битва" выйдет в онлайн-магазине Valve уже 4 ноября - одновременно со стартом нового - седьмого по счету - сезона.

Разработчики обещают простой перенос прогресса с платформы Origin и легкое переключение между двумя сервисами цифровой дистрибуции.

Кроме того, за вход в игру геймеров вознаградят приятными бонусами в виде бесплатных эксклюзивных талисманов для оружия в духе Portal и Half-Life - картошка-GLaDOS, Октейн с Хедкрабом и Ваттсон с Кубом-Компаньоном - выглядит это все чертовски мило.