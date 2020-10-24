Арнольд Шварценеггер сообщил о новой операции на сердце

Американский киноактер Арнольд Шварценеггер перенес операцию по замене клапана аорты. На своей странице в Twitter он поблагодарил медиков и рассказал о самочувствии.

"Благодаря команде клиники в Кливленде у меня теперь новый аортальный клапан вдобавок к клапану легочной артерии после предыдущей операции. Я чувствую себя фантастически и уже прогулялся по городу", - со ссылкой на источник пишет ТАСС.

В подкрепление своих слов 73 летний Шварценеггер разместил фотографии на улицах Кливленда. Будущий актер, режиссер, продюсер родился в Австрии 30 июля 1947 года в деревне Таль. С детства занимался спортом: футболом, плаванием, боксом, а с 15 лет - культуризмом. В 1967 году впервые завоевал титул "Мистер Вселенная". Через год вновь получил это звание, но уже среди профессионалов (подтверждал его в 1969 и 1970 гг.). Семь раз завоевывал звание "Мистер Олимпия". Спортивную карьеру завершил в 1980 году.

Появившись однажды в кинематографе, он стал любимцем многих режиссеров, что позволило ему получать главные роли во многих фильмах: "Терминатор", "Конан-варвар", "Хищник", "Правдивая ложь", "Джуниор" и др.