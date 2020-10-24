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Рубрика: Культура

"Би2" возродили проект с российскими рок-звездами "Нечетный воин"

Текст: Александр Алексеев
Новый диск получил название "Нечётный воин 4. Часть 1" и в его записи, помимо "Би-2" приняли участие многие популярные артисты.

Среди них Владимир Шахрин из "ЧайФа", Егор Белкин (в прошлом - гитарист "Урфин Джюса" и "Наутилуса Помпилиуса"), Ренарис Кауперс из Brainstorm и даже Валерий Дайнеко из белорусских "Песняров".

В альбом вошли 12 песен, которые были написаны за последние полтора года поэтом, композитором и идеологом проекта Михаилом Карасёвым. А попутно - лидером группы "Солнечная сторона" и родным дядей Шуры Би-2.

Как обычно, песни "Нечетного воина" объединяет внимание к заранее выбранной стилистике или славной музыкальной эпохе. Предыдущий диск, получивший название Retro Edition, отсылал к музыке 70-х, в первую очередь - к западному року той поры. И даже к фильму Андрея Тарковского 1972 года "Солярис". При этом, в целом, имел ностальгическое звучание.

Фото: youtube.com/Группа КИНО
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Новый альбом - "Нечетный воин 4. Часть 1" - уже иной. Более электронный, погруженный в атмосферу 1980-х годов. В нем властвуют нео-романтика, футуристический саунд, красивые эмоции, эпизодическое внимание к глэм-року, и явное почтение к блокбастерам той поры: "Голод" (где главную роль сыграл Дэвид Боуи), "Назад в будущее", "Бегущий по лезвию бритвы".

Среди других участников проекта - модные артисты рубежа 20-х годов: Манижа, Сабрина и Владимир Котляров из группы "Порнофильмы". И "классики" рока 80-х: Владимир Шахрин, Игорь Журавлев, Егор Белкин, другие.

Шура Би-2, саунд-продюсер проекта, рассказал о новом релизе так:

- Причина появления этого альбома говорит о том, что музыка является сущностью в мире. Если с обозначением музыкальной концепции мы кое-как договорились, то о смысловом значении и текстах я хотел бы сказать, что это некая культура сомнений при отсутствии внешних причин и поисках самого себя в мире событий. Короче, наш альбом музыкальный и тематический, он о жизни, которая не имеет срока давности…

Кстати

Работа над "Нечетным воином. Часть 1" проходила в трех странах. Большинство дорожек были записаны в Израиле, в студии Михаила Карасёва Sunny side studio. Вокал - уже в московской студии "FlySound/Би-2". Ну, а мастеринг сделал уже в Лос-Анджелесе звукорежиссер и инженер Брайан "Big Bass" Гарднер.

Причем

"Би-2" с недавних пор выпускают все свои релизы не только в формате CD и цифровой загрузки, но и на виниле. Будет ждать, что так произойдет и в этот раз.

Культура Музыка Рок

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