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25.10.2020 19:05
Рубрика: Экономика

Колебания вместе с курсом

Ближайшая судьба ключевой ставки зависит от геополитики и динамики рубля
Текст: Роман Маркелов
Российская газета - Федеральный выпуск № 241(8295)
Банк России сделал вторую подряд паузу в снижении ключевой ставки, оставив ее на уровне 4,25% годовых. Теоретически ЦБ может снова опустить ставку уже в декабре, но это будет возможно только без серьезных геополитических встрясок (в основном связанных с предстоящими президентскими выборами в США) и без ослабления курса рубля, влияющего на динамику инфляции.

Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9-4,2%. Инфляционные ожидания населения и предприятий выросли, и это во многом связано с динамикой курса рубля, подчеркивают в ЦБ. Действие краткосрочных проинфляционных факторов несколько усилилось, но на среднесрочном горизонте дезинфляционные риски по-прежнему преобладают, отмечают в Банке России. Из-за последнего обстоятельства регулятор по-прежнему видит пространство для нового снижения ставки, сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина. Из ее слов следует, что в зависимости от ситуации ставка может быть снижена еще до конца года (ближайшее и последнее в этом году заседание совета директоров ЦБ по ставке пройдет 18 декабря).

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
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Прошедшее ослабление курса рубля не создало угроз для финансовой стабильности, считает Набиуллина. Если в начале июня доллар стоил около 70 рублей, то осенью он уже приближался к 80 рублям. Сейчас курс откатился и колеблется возле 76 рублей. Евро превышает 90 рублей, хотя в начале лета стоил меньше 80 рублей. "Мы не видим рисков для финансовой стабильности, валютный курс складывается под влиянием рыночных факторов и отражает те события, которые происходят", - сообщила глава ЦБ. По ее мнению, специального вмешательства в ситуацию со стороны ЦБ не требуется. Она подчеркнула, что колебания валютного курса в этом году повышены, но в среднем они сопоставимы с тем, что было, например, в 2018 году. Однако происходящее с рублем обязательно учитывается при принятии решений ЦБ по ключевой ставке. Нынешнее ослабление рубля даст проинфляционный эффект в течение 9-12 ближайших месяцев (в части непродовольственных товаров), уточнила глава ЦБ.

Влияние же геополитики на стабильность финансовых рынков, рубля и, наконец, ключевую ставку тоже может быть довольно сильным. Так, Набиуллина общается с рынком еще и с помощью брошей, которые надевает на пресс-конференции. В этот раз глава ЦБ выбрала брошь в виде голубой волны. Ее, конечно, можно трактовать и как значимость угрозы второй волны коронавируса. Но еще "голубая волна" - это расхожее в США выражение, означающее убедительную победу демократов на выборах.

Нынешнее сохранение ставки - вторая пауза подряд (и третья в целом) в близком к завершению цикле снижения ключевой ставки, который ЦБ ведет с лета прошлого года (за все это время ставка упала на 3,5 процентного пункта).

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