Демонстрационный экзамен в колледжах хотят сделать обязательным

По данным министерства просвещения, сейчас в России работает 3 642 организации, которые учат студентов по программам среднего профобразования. В них учится более 3 млн человек.

- Мы внимательно следим за трудоустройством наших выпускников. И несмотря на сложности на рынке труда 2020 года, только около 1% столкнулись со сложностями поиска работы, - рассказал первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. - В этом году промежуточную и итоговую аттестацию в виде демонстрационного экзамена сдали более 35 тысяч человек. Ставим себе задачу, что демонстрационный экзамен станет обязательным условием выпуска студентов СПО на рынок труда по всем группам профессий и специальностям.

Что такое демонстрационный экзамен? Это практическое испытание, которое проходит по международным стандартам WorldSkills: ребята показывают все, чему научились, на передовом производственном оборудовании.

В рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) в колледжах и техникумах всего до 2024 года должны быть созданы 5000 современных мастерских. До конца 2020 года откроется 774 мастерские в 150 образовательных организациях 70 субъектов России.