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24.10.2020 12:50
Рубрика: Экономика

Детям с фенилкетонурией будут давать инвалидность сразу до 18 лет

Текст: Владимир Кузьмин

Детям, болеющим фенилкетонурией, будут устанавливать инвалидность вплоть до совершеннолетия. Необходимые изменения в нормативные акты утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным.

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До сих пор при первичном освидетельствовании инвалидность до 18 лет присваивался только тем, кто страдает тяжелой формой заболевания. При легкой форме ее устанавливали только до 14 лет, а потом подтверждение диагноза проходило при дополнительном медицинском освидетельствовании.

Этот подход был пересмотрен, поскольку у больных фенилкетонурией в возрасте с 14 до 18 лет часто ухудшается состояние здоровья, развиваются осложнения, и дети нуждаются в еще большем внимании со стороны врачей, в усиленной социальной поддержке.

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