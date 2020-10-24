Детям с фенилкетонурией будут давать инвалидность сразу до 18 лет

Детям, болеющим фенилкетонурией, будут устанавливать инвалидность вплоть до совершеннолетия. Необходимые изменения в нормативные акты утверждены премьер-министром Михаилом Мишустиным.

До сих пор при первичном освидетельствовании инвалидность до 18 лет присваивался только тем, кто страдает тяжелой формой заболевания. При легкой форме ее устанавливали только до 14 лет, а потом подтверждение диагноза проходило при дополнительном медицинском освидетельствовании.

Этот подход был пересмотрен, поскольку у больных фенилкетонурией в возрасте с 14 до 18 лет часто ухудшается состояние здоровья, развиваются осложнения, и дети нуждаются в еще большем внимании со стороны врачей, в усиленной социальной поддержке.